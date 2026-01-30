Főtitkára szerint pénzügyileg összedőlhet az ENSZ

Az ENSZ főtitkára a Reuters által pénteken megtekintett levél szerint azt nyilatkozta az államoknak, hogy a szervezetet „közelgő pénzügyi összeomlás” fenyegeti, hivatkozva a kifizetetlen díjakra és egy költségvetési szabályra, amely arra kényszeríti a globális szervezetet, hogy visszafizesse az el nem költött pénzt.
„A válság mélyül, veszélyezteti a programok megvalósítását és pénzügyi összeomlással fenyeget. A helyzet pedig a közeljövőben tovább romlik” – írta António Guterres, az ENSZ főtitkára a nagyköveteknek küldött, január 28-i levelében.
Donald Trump árnyéka vetül rá
Az ENSZ pénzügyi válsággal néz szembe, mivel a világszervezet legnagyobb befizetője – az Egyesült Államok – csökkentette az ENSZ-ügynökségeknek nyújtott önkéntes finanszírozást, és megtagadta a kötelező befizetéseket az ENSZ rendes és békefenntartó költségvetésébe.
A levélben Guterres azt írta, hogy „hivatalosan is bejelentették azokat a döntéseket, amelyek a jóváhagyott rendes költségvetés jelentős részét finanszírozó, becsült hozzájárulások teljesítésének megtagadására vonatkoznak”.
Nem volt azonnal világos, hogy melyik államra vagy államokra utalt, és az ENSZ szóvivője sem volt azonnal elérhető kommentárra.
A pénz júliusra fogyhat el
„Vagy minden tagállam eleget tesz a teljes és időben történő fizetési kötelezettségeinek, vagy a tagállamoknak alapvetően át kell alakítaniuk pénzügyi szabályaikat, hogy megakadályozzák a küszöbön álló pénzügyi összeomlást” – mondta, figyelmeztetve, hogy a készpénz júliusra elfogyhat.