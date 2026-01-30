2p
Külpolitika

Főtitkára szerint pénzügyileg összedőlhet az ENSZ

mfor.hu

António Guterres a tagországok képviselőinek írt levelében vázolta fel a közelgő veszélyt.

Az ENSZ főtitkára a Reuters által pénteken megtekintett levél szerint azt nyilatkozta az államoknak, hogy a szervezetet „közelgő pénzügyi összeomlás” fenyegeti, hivatkozva a kifizetetlen díjakra és egy költségvetési szabályra, amely arra kényszeríti a globális szervezetet, hogy visszafizesse az el nem költött pénzt.

„A válság mélyül, veszélyezteti a programok megvalósítását és pénzügyi összeomlással fenyeget. A helyzet pedig a közeljövőben tovább romlik” – írta António Guterres, az ENSZ főtitkára a nagyköveteknek küldött, január 28-i levelében.

Donald Trump árnyéka vetül rá

Az ENSZ pénzügyi válsággal néz szembe, mivel a világszervezet legnagyobb befizetője – az Egyesült Államok – csökkentette az ENSZ-ügynökségeknek nyújtott önkéntes finanszírozást, és megtagadta a kötelező befizetéseket az ENSZ rendes és békefenntartó költségvetésébe.

A levélben Guterres azt írta, hogy „hivatalosan is bejelentették azokat a döntéseket, amelyek a jóváhagyott rendes költségvetés jelentős részét finanszírozó, becsült hozzájárulások teljesítésének megtagadására vonatkoznak”.

Nem volt azonnal világos, hogy melyik államra vagy államokra utalt, és az ENSZ szóvivője sem volt azonnal elérhető kommentárra.

A pénz júliusra fogyhat el

Vagy minden tagállam eleget tesz a teljes és időben történő fizetési kötelezettségeinek, vagy a tagállamoknak alapvetően át kell alakítaniuk pénzügyi szabályaikat, hogy megakadályozzák a küszöbön álló pénzügyi összeomlást” – mondta, figyelmeztetve, hogy a készpénz júliusra elfogyhat.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Izrael mégis elismerte 70 ezer gázai halálát

Izrael mégis elismerte 70 ezer gázai halálát

Az izraeli hadsereg elismerte, hogy körülbelül 70 ezer palesztin halt meg a gázai háborúban, miután korábban kétségbe vonta az enklávé egészségügyi tisztviselői által jelentett halálos áldozatok számát – jelentette pénteken az izraeli média magas rangú katonai tisztviselőkre hivatkozva.

Az új magyar kriptotörvény kiverte a biztosítékot Brüsszelben

Az új magyar kriptotörvény kiverte a biztosítékot Brüsszelben

Kötelezettségszegési eljárás indult Magyarország ellen a kriptotörvény tavaly őszi módosítása miatt.

Donald Trump előre tudott róla, de most mégis nagy veszély lát

Donald Trump előre tudott róla, de most mégis nagy veszély lát

A brit miniszterelnök kínai útját kommentálta, a feleségéről szóló dokumentumfilm bemutatóján. Egyik sem róla szólt.

Izraelben kötött ki az amerikai rakétaromboló

Izraelben kötött ki az amerikai rakétaromboló

Elfogórakétákat szállító amerikai rakétaromboló kötött ki pénteken Eilatban, Izrael vörös-tengeri kikötővárosában.

Putyin megkegyelmez a jéggé fagyott ukrán városoknak?

Putyin megkegyelmez a jéggé fagyott ukrán városoknak?

Donald Trump szerint az orosz elnök megígérte neki.

Itt az Európai Unió válasza a vérbe fojtott iráni tüntetésekre

Itt az Európai Unió válasza a vérbe fojtott iráni tüntetésekre

Személyekkel és szervezetekkel szemben is büntetőintézkedéseket jelentett be az Európai Unió Külügyek Tanácsa. Emellett újabb termékekre terjeszti ki az EU-ból Iránba irányuló exporttilalmat. Az Iszlám Forradalmi Gárdát pedig terrorista szervezetként vette jegyzékbe.

Szijjártó Péter szerint olyat mondott ki az Európai Unió, amit még soha

Szijjártó Péter szerint olyat mondott ki az Európai Unió, amit még soha

A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, hogy most először nyíltan kimondták az európai uniós külügyi tanács ülésén, hogy a közösség nem áll készen a békére. Eközben az Európai Bizottság bejelentette, hogy 145 millió euró értékben küld humanitárius segélyt Ukrajnának. Az ukrajnai menekülteket befogadó Moldovát pedig 8 millió euróval támogatja.

Hozta, sőt, eddig felülmúlja a várakozásokat a történelmi brit-kínai találkozó

Hozta, sőt, eddig felülmúlja a várakozásokat a történelmi brit-kínai találkozó

Széleskörű partnerségi viszonyrendszerről és a britek vízumkötelezettségének feloldásáról állapodott meg a brit kormányfő a kínai elnökkel.

Fellélegezhetünk? Remek hírt közölt a dán külügyminiszter

Fellélegezhetünk? Remek hírt közölt a dán külügyminiszter

„Nagyon konstruktívnak” nevezte Dánia külügyminisztere az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokat Grönland jövőjéről.

Keir Starmer Pekingbe érkezik

A brit miniszterelnök történelmi látogatása Pekingben – a csónakmotorokban már megegyeztek

Keir Starmer nyolc év után érkezett brit miniszterelnökként a kínai fővárosba, hogy a két ország között meglazult kapcsolatokon javítson.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168