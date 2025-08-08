Fox News: Trump-Putyin találkozó helyszíne lehet Magyarország?

Jacqui Heinrich, a Fox News Fehér Házi főtudósítója az X-en írt arról, hogy Magyarország, Svájc, Olaszország és az Egyesült Arab Emírségek is felmerültek lehetséges helyszínként egy Trump–Putyin-csúcstalálkozóhoz.

NEWS: TRUMP-PUTIN SUMMIT UPDATE

– Officials are TENTATIVELY planning for a Trump-Putin summit at the end of next week, according to a source familiar with the planning

– Location is still up in the air. Hungary, Switzerland, Rome, and UAE are in the mix.

– Putin’s first… — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) August 8, 2025

Az újságíró szerint a helyszínek közül Oroszország Magyarországot részesítené előnyben, de végleges döntés még nem született.

A találkozó lehetséges hazai rendezésének kapcsán megkerestük a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, a tárca válaszával frissíteni fogjuk a cikket.