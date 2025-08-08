1p
Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Fox News: Trump-Putyin találkozó helyszíne lehet Magyarország?

mfor.hu

Egyelőre még nincs döntés a kérdésben.

Jacqui Heinrich, a Fox News Fehér Házi főtudósítója az X-en írt arról, hogy Magyarország, Svájc, Olaszország és az Egyesült Arab Emírségek is felmerültek lehetséges helyszínként egy Trump–Putyin-csúcstalálkozóhoz.

Az újságíró szerint a helyszínek közül Oroszország Magyarországot részesítené előnyben, de végleges döntés még nem született.

A találkozó lehetséges hazai rendezésének kapcsán megkerestük a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, a tárca válaszával frissíteni fogjuk a cikket.

