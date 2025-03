Francia nukleáris védőernyőt kaphat Berlin és Varsó – íme, a részletek!

Franciaország meg kívánja vitatni „a francia nukleáris elrettentés kiterjesztését” európai partnereire – jelentette be szerdán Emmanuel Macron az egész nemzethez intézett televíziós beszédében.

A francia elnök ezzel arra reagált, hogy a Donald Trump vezette Egyesült Államok elfordulni látszik a kontinenstől, ezért Európának a jövőben egyre inkább magának kell gondoskodnia a biztonságáról. Ez pedig nemcsak a védelmi kiadások jelentős növekedését, hanem az európai országok közötti összefogás erősítését és ezen belül a nukleáris képességek „megosztását” is jelentheti.

„Szeretném hinni, hogy az Egyesült Államok a mi oldalunkon marad, de fel kell készülnünk arra, ha nem ez lesz a helyzet (…). Oroszország, most, amikor Önökhöz beszélek és a következő években, fenyegetést jelent Franciaország és Európa számára. Őrültség lenne a veszélyek világában csak nézni és nem tenni semmit” – fogalmazott Emmanuel Macron.

Keir Starmer brit miniszterelnök fogadja Emmanuel Macront a londoni védelmi csúcstalálkozón 2025. március 2-án

Fotó: Facebook

De pontosan mit jelent a „nukleáris elrettentés kiterjesztése”, és milyen változást hoz majd ez a gyakorlatban?

A BBC által megkérdezett kormányzati tisztviselők és védelmi szakértők szerint szó sincs arról, hogy Franciaország a jövőben megosztaná nukleáris arzenálját más európai országokkal. A nukleáris elrettentés „francia és az is marad – a kezdetektől a gyártáson át a működtetésig, beleértve azt is, hogy a döntés (a bevetésről) a francia elnök kezében marad” – jelentette ki Sébastien Lecornu francia védelmi miniszter.

A kiterjesztés tehát nem azt jelenti, hogy ezentúl „több kéz” is megnyomhatja majd azt a bizonyos piros gombot (ami persze csak egy szimbólum, ebben a formában aligha létezik), hanem azt, hogy a nukleáris védőernyőt kiterjeszthetik más országokra is, és ezt a lépést nyilvánosságra is hozzák.