Fricska Orbán Viktornak: az erdélyi magyarok voksait is megköszönte Nicusor Dan

Erről is szó esett a lapcsoportunk, a Klasszis Média szubjektív műsora, az Ez Viszont Privát e heti adásában:

Orbán Viktor miniszterelnök a romániai elnökválasztások második fordulója előtt elmondott tihanyi beszédében kiállt a magyarellenes kijelentéseiről is elhíresült, szélsőjobboldali Simion mellett. Tiltakozásul Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szolidaritási menetet szervezett, és támogatói kíséretében elgyalogolt Budapestről Nagyváradra. A menet szombaton ért véget.

A független bukaresti főpolgármester a szavazatok 53,6 százalékával lett Románia elnöke, miután legyőzte ellenfelét, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnökét, George Simiont. Nicusor Dant hétfőn iktatják be hivatalába.

Szerinte a következő időszak nem lesz könnyű, lesznek hibák és akadályok is, és úgy fogalmazott, „35 évet kell kijavítani”, amihez mindenki erőfeszítésére szükség van.„Türelemmel, egyetértéssel és reménnyel sikerülni fog” – zárta bejegyzését.

A demokratikus értékek őrzéséért köszönetet mondott az újságíróknak, a választási megfigyelőknek és „az ország érdekeit a pártérdekek elé helyező” politikusoknak is.

A magyar mellett a roma kisebbségnek is saját nyelvén üzent - „nem lesz diszkrimináció, és győzünk” – írta, és a szexuális kisebbségeknek is megköszönte a támogatást.

Külön köszönetet mondott a vallási kisebbségeknek, „amelyek a hitet az ország jólétének szolgálatába állították”, és az őt nagy számban támogató moldovai románoknak is.

Nicusor Dan az erdélyi magyaroknak is köszönetet mondott a megismételt romániai elnökválasztás vasárnap tartott döntő fordulójában rá leadott szavazataikért. „Együtt sikerülni fog!” – üzente magyarul a megválasztott román elnök szombati bejegyzésében a Facebookon.

