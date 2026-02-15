Friedrich Merz kancellár lesújtana a részmunkaidősökre

A kellemetlen javaslatot a németek kétharmada ellenzi. Németország két tartományában javában zajlik a kampány, de éppen olyan térségben lesznek márciusban választások, ahol a kereszténydemokraták a legnépszerűbbek – írja laptársunk, a szintén a Klasszis Média Lapcsoporthoz tartozó Privátbankár.

Átalakíthatja a 46 milliós németországi munkaerő-piacot Friedrich Merz új terve. A kancellár arról beszélt egy baden-württembergi kampányrendezvényen, hogy az országban élőknek többet és keményebben kellene dolgozniuk. Merz szerint a dolgozók túl sok betegszabadságot vesznek ki, ami árt az ország versenyképességének, és visszafogja a gazdasági növekedést.

Az évente átlagosan három hét betegszabadság meghaladja az uniós átlagot, de a kancellár szerint a részmunkaidős állások népszerűsége a legnagyobb probléma. A részmunkaidő lehetőségével élő dolgozók aránya rekordszintre, 40,1 százalékra emelkedett Németországban. A demográfiai okokból fennálló munkaerő- és szakemberhiány miatt ez egyre nagyobb gazdasági nehézséget jelent. A részmunkaidőben dolgozók egy része a munka-magánélet egyensúly fenntartása miatt választotta ezt a foglalkoztatási formát.

„A munka-magánélet egyensúly és a négynapos munkahét nem elég ahhoz, hogy a németországi jólét jelenlegi szintjét fenntartsuk, ezért keményebben kell dolgozni” – mondta a kancellár.