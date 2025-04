FT: Orbán Viktor vétója kerülhet súlyos pénzekbe az uniós adófizetőknek

Online Klasszis Klub élőben Jaksity Györggyel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

Észtország azt szorgalmazza, hogy az EU és a G7 foglalja le a befagyasztott orosz pénzeket és tulajdonokat, így garantálva az ukrán finanszírozást hosszabb időre is.

Az észt külügyminiszter, Margus Tsahkna a Financial Timesnak nyilatkozva beszélt arról , hogy véleménye szerint amennyiben Orbán Viktor arra kényszeríti az Európai Uniót, hogy feloldja az orosz befagyasztott vagyonokra vonatkozó korlátozásokat, akkor az ukrajnai támogatások költségeit végső soron az uniós adófizetők viselik majd.

