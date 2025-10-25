Független palesztin bizottság veheti át Gáza irányítását

Szakértői bizottság veheti át Gáza irányítását, erről állapodtak meg a főbb palesztin frakciók – írja a Guardian. Ezt azután jelentették be, hogy a Hamász közölte: egyértelmű garanciákat kapott a közvetítőktől, hogy a háború ténylegesen véget ért.

Ugyanakkor szorgalmazták az Izraelre gyakorolt nyomás fokozását, hogy engedélyezze a humanitárius segélyek bejutását az övezetbe. Az ENSZ egészségügyi világszervezete csütörtökön közölte, hogy alig nőtt a Gázába bejutó segélyek mennyisége, és tovább tart az éhínség. „A helyzet továbbra is katasztrofális, mert a bejutó segélyek nem elegendőek” – mondta a WHO vezetője.

A Hamász honlapján közzétett közös nyilatkozat szerint a csoportok egy kairói találkozón megállapodtak abban, hogy „a Gázai övezet irányítását átadják egy független szakértőkből álló ideiglenes palesztin bizottságnak, amely az arab szövetségesekkel és nemzetközi szereplőkkel együttműködve fogja irányítani a mindennapi életet és biztosítani az alapvető szolgáltatásokat.

A nyilatkozatban egy találkozó megrendezésére is felhívtak, amelynek célja „egy nemzeti stratégia kidolgozása és a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) újjáélesztése, mint a palesztin nép egyetlen legitim képviselője”. A Hamász nem tagja a PFSZ-nek, amelyet hosszú ideje riválisának számító Fatah ural – írja a Telex.