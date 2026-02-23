Füstbe ment terv: Amerika felsült, nem finomkodnak a gazdasági nagyágyúk

Kína értékeli az amerikai legfelsőbb bíróság döntését a kivetett vámokról, jelentette be Peking röviddel azután, hogy India még ennélé is markánsabb bejelentést tett. Kapcsolódó cikk Lecsapták: India kíméletlenül kihasználta Trump szorult helyzetét Nem haboztak, azonnal meglépték.

A távol-keleti nagyhatalaom „átfogó értékelést” végez az amerikai legfelsőbb bíróság vámokról szóló döntéséről, és felszólította az Egyesült Államokat, hogy oldja fel az „egyoldalú vámintézkedéseket” kereskedelmi partnereivel szemben – közölte a kínai kereskedelmi minisztérium hétfőn. A kínai kereskedelmi tárca szóvivője a közleményben megerősítette, hogy Peking elemzi az amerikai legfelsőbb bíróság döntésének tartalmát és hatásait. A bíróság pénteken jogellenesnek nyilvánította azokat a vámokat, amelyeket az amerikai kormány a Nemzetközi Vészhelyzeti Gazdasági Hatáskörökről szóló törvény (IEEPA) alapján vetett ki kereskedelmi partnereire.

Donald Trump amerikai elnök a döntést követő órákban bejelentette, hogy kedden tíz százalékos általános importvámot vezet be minden országból érkező amerikai importra, majd ezt szombaton tizenöt százalékra emelte. A kínai minisztérium közleménye hangsúlyozta:

az „amerikai egyoldalú vámok sértik a nemzetközi kereskedelmi szabályokat és az amerikai belső jogot, és egyik fél érdekét sem szolgálják”.



A tárca szerint Peking észlelte azt is, hogy Washington alternatív eszközökkel – például kereskedelmi vizsgálatok révén – tervezi fenntartani a vámnyomást partnerein. Kína közölte: továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket, és határozottan megvédi saját érdekeit.