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futball-vb – eredmények, aki esetleg átaludta az estét

mfor.hu

Mexikó a Dél-afrikai Köztársaságot, Dél-Korea Csehországot győzte le az első meccsén.

Mexikó – Dél-afrikai Köztársaság 2-0 (1-0)

Mexikóváros, Azték Stadion, 80 824 néző, v: Sampaio (brazil) gólszerzők: Quinones (9.), Jimenez (67.) piros lap: Montes (92.), illetve Sithole (49.), Zwane (84.) sárga lap: Gutierrez (23.), illetve Mokoena (17.), Sibisi (74.)

Mexikó:

Rangel – Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo – Lira (Alvarez, 76.) – Alvarado, Gutierrez (Chavez, 66.), Fidalgo (Mora, 66.), Quinones (Vega, 79.) – Jimenez (Gonzalez, 76.)

Dél-afrikai Köztársaság:

Williams – Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba (Appollis, 76.) – Mokoena, Sithole, Adams (Zwane, 61.) – Foster (Mbatha, 56.), Rayners (Makgopa, 76.)

A két válogatott történelmet írt, mivel másodszor játszott egymás ellen vb-nyitómeccset. A 2010-es dél-afrikai tornán 1-1-es döntetlennel zárult az összecsapásuk. A Mexikóvárosban rendezett csütörtöki mérkőzésen végig a több mint 80 ezer néző által buzdított közép-amerikai együttes volt meggyőző fölényben, és korán vezetést szerzett, majd a második félidő derekán bebiztosította a sikerét. A dél-afrikaiak közül a második félidőben két játékost is kiállított a brazil játékvezető, aki aztán a ráadásban az egyik mexikói futballistát is piros lappal büntette.

Koreai Köztársaság-Csehország 2-1 (0-0)

Guadalajara, Akron Stadion, v.: Amin Mohamed (egyiptomi) gólszerzők: Hvang Inbom (67.), O Hjongju (80.), illetve Krejci (59.) sárga lap: Li Kihjuk (96.)

Koreai Köztársaság:

Kim Szunggju – Li Hanbom, Kim Mindzse, Li Kihjuk – Szol Jungvu, Hvang Inbom (Kim Dzsingju, 84.), Paik Szungho (Park Dzsinszob, 84.), Li Teszok (Om Dzsiszung, 69.) – Li Kangin, Szon Hungmin (O Hjongju, 69.), Li Dzseszung (Hvang Hicsan, 62.)

Csehország:

Matej Kovár – Stepán Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejcí – Vladimír Coufal, Tomás Soucek, Alexandr Sojka (Mojmír Chytil, 84.), Jaroslav Zeleny – Lukas Provod (Michal Sadilek, 63.), Patrick Schick (Adam Hlozek, 63.), Pavel Sulc (Tomas Chory, 63.)

Nagy lendülettel kezdtek a dél-koreaiak, beszorították ellenfelüket a kapujuk elé és több helyzetet is kialakítottak az első negyedórában. A folytatásban valamelyest csökkent az ázsiaiak labdabirtoklási fölénye, a csehek is eljutottak ellenfelük 16-osáig, és szögletekből nyílt volna esélyük veszélyeztetni, de komoly gólszerzési lehetőség ezen az oldalon nem alakult ki. A félidő utolsó harmadában többnyire a mezőnyben zajlott a játék, csak Szon Hungmin két távoli lövésénél, illetve közeli próbálkozásánál élénkült fel a közönség.

A csehek a magassági fölényüket kihasználva pontrúgásokból és beadásokból igyekeztek helyzetbe kerülni, ha eljutottak a dél-koreai kapu előterébe, az ázsiai védelem azonban stabil volt. A szünet után nem sokkal Hvang Inbom került lövőhelyzetbe, majd a kipattanóra Li Dzseszung érkezett, de Kovár mindkétszer védett. Kicsit később Szon Hungmin lépett ki remekül, kissé oldalra sodródva a kapusba lőtt. Továbbra is az ázsiaiak támadásaiban volt veszély, a csehek nem igazán tudtak helyzetet kialakítani. Aztán váratlanul mégis vezetést szereztek: Coufal alapvonalhoz közeli, jobb oldali nagy bedobása után Krejci az ötösön felugorva fejelt a kapuba. Pár perccel később Miroslav Koubek, a csehek szövetségi kapitánya lecserélte támadósorát.

A dél-koreaiak csakhamar egyenlítettek, Hvang Inbom kapott nagyszerű kiugratást, elfektette védőjét és a kapus fölött a hálóba emelt. Szabadrúgás után a 77. percben Soucek fejelt a kapuba, les miatt azonban nem adták meg a gólt, a csereként beállt O Hjongju közeli találata viszont három perccel később érvényes volt. A pontrúgásokkal képesek voltak ugyan veszélyeztetni a csehek, de a dél-koreaiak kombinatívabban futballoztak, jóval több helyzetet alakítottak ki, ezek alapján megérdemelt győzelmet arattak.

A csoport állása:

1. Mexikó 1 1 – – 2-0 3 pont

2. Koreai Köztársaság 1 1 – – 2-1 3

3. Csehország 1 – – 1 1-2 0

4. Dél-afrikai Köztársaság 1 – – 1 0-2 0

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