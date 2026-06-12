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futball-vb – tényleg kevés lesz a néző?

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Dél-Korea 2-1-re megverte Csehországot, de nem emiatt kapták fel a meccset.

Előzőleg a mexikóvárosi Azték Stadionban telt ház volt a nyitómérkőzésen, több mint 80 ezren látták a helyszínen a dél-afrikaiak felett aratott 2-0-s hazai sikert, a jelentős futballkultúrával rendelkező Guadalajarában azonban korántsem telt meg a jóval kisebb aréna. A stadionban a brit hírügynökségnek nyilatkozó szurkolók a magas jegyárakat említették lehetséges okként.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke egy nappal korábban védelmébe vette szervezete árképzését, a korábban is megfogalmazott kritikákra – nevezetesen azokra, amelyek szerint a jegyek megfizethetetlenek – reagálva úgy fogalmazott: az árak megegyeznek más nagy sporteseményeken alkalmazottakéval. A nemzetközi szövetség több mint hatmillió belépőt adott el, és korábban kiemelte, az amerikai kontinensről jelentős volt az érdeklődés, Infantino szerint pedig a kereslet „tízszeresen vagy még többszörösen” haladta meg a várakozásokat.

Ugyanakkor olyan szervezetek, mint az európai szurkolókat tömörítő Football Supporters Europe (FSE), arra hívták fel a figyelmet, hogy az „uzsoraárak” kizárják a mérkőzések látogatásának lehetőségéből a hétköznapi drukkereket.

(MTI)

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