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Futball-vb: egyre közelebb az újabb világbajnoki címhez a franciák

mfor.hu

Marokkó kiejtésével Franciaország sorozatban harmadszor elődöntős.

A nyolc éve világbajnok, négy esztendeje ezüstérmes európai csapat a 60. percben az első félidőben büntetőt hibázó Kylian Mbappé lövésével szerzett vezetést, majd nem sokkal később az aranylabdás Ousmane Dembele 18 méteres próbálkozása döntötte el a meccset, azaz Franciaország ugyanúgy 2-0-val ejtette ki riválisát, mint a 2022-es elődöntőben. Az Afrika-bajnok Marokkónak ezzel a kudarccal megszakadt a 34 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozata. Mbappé nyolcadik találatával utolérte a góllövőlista élén az argentin Lionel Messit, aki az örökrangsorban már csak eggyel előzi meg francia riválisát. A kétszeres világbajnok franciák a keddi elődöntőben a spanyol-belga párharc győztesével találkoznak Dallasban.

Világbajnokság, negyeddöntő: Franciaország-Marokkó 2-0 (0-0)

Boston, Gillette Stadion, 63 811 néző, v.: Tello (argentin) gólszerzők: Mbappé (60.), Dembele (66.) sárga lap: Diop (63.)

Franciaország:

Maignan – Kounde (Gusto, 87.), Upamecano, Saliba, Digne – Kone (Zaire-Emery, 71.), Rabiot – Dembele, Olise, Doue (Barcola, 77.) – Mbappé (Mateta, 77.)

Marokkó:

Bunu – Hakimi, Diop, Mazraui, Szalah-Eddine (el-Uahdi, 74.) – Buaddi (Amrabat, 62.), el-Ajnaui – Diaz (Jasszine, 74.), Unahi, Talbi (Szbai, 85.) – el-Hannusz (Rahimi, 62.) 

A Marokkó elleni negyeddöntőben eredményes francia Kylian Mbappé huszadik góljával egy találatra megközelítette az éllovas argentin Lionel Messit a labdarúgó-világbajnokságok örökranglistáján.

A góllövő örökranglista:

1. Lionel Messi (argentin, 2006-2026) 21 gól

2. Kylian Mbappé (francia, 2018-2026) 20

3. Miroslav Klose (német, 2002-2014) 16

4. Ronaldo (brazil, 1998-2006) 15

5. Gerd Müller (német, 1970-1974) Harry Kane (angol, 2018-2026) 14-14

7. Just Fontaine (francia, 1958) 13

8. Pelé (brazil, 1958-1970) 12

9. KOCSIS SÁNDOR (1954) Jürgen Klinsmann (német, 1990-1998) Cristiano Ronaldo (portugál, 2006-2026) 11-11

12. Helmut Rahn (német, 1954-1958) Teofilo Cubillas (perui, 1970-1978) Grzegorz Lato (lengyel, 1974-1982) Gary Lineker (angol, 1986-1990) Gabriel Batistuta (argentin, 1994-2002) Thomas Müller (német, 2010-2018) 10-10

(MTI)

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