Futball-vb: Elefántcsontpart nehezen gyűrte le Ecuadort

Világbajnokság, E csoport, 1. forduló: Elefántcsontpart-Ecuador 1-0 (0-0)
Philadelphia, Lincoln Financial Field, 68 274 néző, v.: Letexier (francia) gólszerző: Diallo (90.) sárga lap: Fofana (28.), Kessie (38.), Doue (40.), illetve Porozo (74.)
Elefántcsontpart:
Y. Fofana – Doue (Kossounou, 89.), Singo, Agbadou, Konan – Diomande, Kessie, S. Fofana (Sangare, 77.), Toure (Diallo, 56.) – Pepe (Oulai, 77.), Wahi (Bonny, 56.)
Ecuador:
Galindez – Franco (Porozo, 62.), Ordonez, Pacho – Hincapie, Vite, M. Caicedo, Yeboah (Preciado, 62.) – Minda (Angulo, 56.), Plata – Valencia (Rodriguez, 77.)
Elefántcsontpart hajrában lőtt góllal 1-0-ra legyőzte vasárnap Ecuadort a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság E csoportjának philadelphiai mérkőzésén. A rendes játékidő utolsó percében a jobb oldalon végigvitt elefántcsontparti kontratámadás végén a csereként beállt Diallo 14 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot, ezzel megszakította a rivális 19 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozatát.
A második fordulóban az afrikai együttes Németországgal, míg a 19 meccs után először alulmaradó dél-amerikai gárda Curacaóval találkozik.
(MTI)