Futball-vb: Elefántcsontpart nehezen gyűrte le Ecuadort

A második fordulóban az afrikai együttes Németországgal, míg a 19 meccs után először alulmaradó dél-amerikai gárda Curacaóval találkozik.

Elefántcsontpart hajrában lőtt góllal 1-0-ra legyőzte vasárnap Ecuadort a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság E csoportjának philadelphiai mérkőzésén. A rendes játékidő utolsó percében a jobb oldalon végigvitt elefántcsontparti kontratámadás végén a csereként beállt Diallo 14 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot, ezzel megszakította a rivális 19 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozatát.

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