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Futball-vb: Elefántcsontpart nehezen gyűrte le Ecuadort

mfor.hu

Elefántcsontpart megszakította Ecuador veretlenségi sorozatát.

Világbajnokság, E csoport, 1. forduló: Elefántcsontpart-Ecuador 1-0 (0-0)

Philadelphia, Lincoln Financial Field, 68 274 néző, v.: Letexier (francia) gólszerző: Diallo (90.) sárga lap: Fofana (28.), Kessie (38.), Doue (40.), illetve Porozo (74.)

Elefántcsontpart:

Y. Fofana – Doue (Kossounou, 89.), Singo, Agbadou, Konan – Diomande, Kessie, S. Fofana (Sangare, 77.), Toure (Diallo, 56.) – Pepe (Oulai, 77.), Wahi (Bonny, 56.)

Ecuador:

Galindez – Franco (Porozo, 62.), Ordonez, Pacho – Hincapie, Vite, M. Caicedo, Yeboah (Preciado, 62.) – Minda (Angulo, 56.), Plata – Valencia (Rodriguez, 77.)

Elefántcsontpart hajrában lőtt góllal 1-0-ra legyőzte vasárnap Ecuadort a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság E csoportjának philadelphiai mérkőzésén. A rendes játékidő utolsó percében a jobb oldalon végigvitt elefántcsontparti kontratámadás végén a csereként beállt Diallo 14 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot, ezzel megszakította a rivális 19 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozatát.

A második fordulóban az afrikai együttes Németországgal, míg a 19 meccs után először alulmaradó dél-amerikai gárda Curacaóval találkozik.

(MTI)

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