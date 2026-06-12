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Külpolitika Nemzetközi futball

Futball-vb: játszhat Yamal

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A világbajnokságon részt vevő spanyol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya arra számít, hogy Lamine Yamal már az első csoportmérkőzésen pályára léphet.

A spanyol bajnoki címvédő FC Barcelona jobbszélsője két hónapja sérült meg a Celta Vigo elleni bajnoki mérkőzésen, azóta nem játszott, de bekerült Luis de la Fuente vb-keretébe. A The Athletic beszámolója szerint Yamal már túl van első amerikai edzésén is, és készen áll a bevetésre.

A 18 évesen már világsztárnak számító csatár 2023 áprilisa óta játszik a Barcelona első csapatában. A katalán alakulattal háromszor nyerte meg a spanyol bajnokságot (2023, 2025, 2026), kétszer a szuperkupát (2025, 2026), és egyszer a spanyol Király Kupát is (2025). A válogatottban eddig 25 mérkőzésen szerepelt, 6 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott. A spanyol nemzeti együttes világbajnoki nyitómeccsét H betűjelű négyesben a Zöld-foki Köztársaság csapatával vívja hétfőn, majd június 21-én Szaúd-Arábia, 27-én pedig Uruguay válogatottja következik. Yamal a vb alatt, július 13-án ünnepli 19. születésnapját.

(MTI)

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