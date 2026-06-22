3p
Külpolitika Belgium Egyiptom Irán Nemzetközi futball Spanyolország Szaúd-Arábia FIFA

Futball-vb: jó nagy meglepetések voltak

mfor.hu

Az egyiptomi válogatott megszerezte története első győzelmét a labdarúgó-világbajnokságokon, Új-Zélandot múlták felül. Belgium sem bírt Iránnal, és döntetlen lett az Uruguay – Zöld-fok Köztársaság meccs is. A spanyolok hozták a kötelezőt, nagy gólaránnyal nyertek Szaúd-Arábia ellen.

G csoport, 2. forduló: Egyiptom – Új-Zéland 3-1 (0-1) 

Vancouver, BC Place, 52 497 néző, v.: al-Ali (egyesült arab emírségekbeli) gólszerzők: Ziko (58.), Szalah (67.), Trezeguet (82.), illetve Surman (15.)

Az egyiptomi válogatott megszerezte története első győzelmét a labdarúgó-világbajnokságokon, mivel a G csoport vancouveri mérkőzésén hátrányból fordítva 3-1-re felülmúlta Új-Zélandot. A Fáraók negyedik részvételük alkalmával három döntetlen és öt vereség után aratták a történelmi diadalt, míg a harmadszor kijutott szigetországiak továbbra is nyeretlenek, a sportág csúcseseményén ez volt a negyedik kudarcuk négy pontosztozkodás mellett.

G csoport, 2. forduló: Belgium-Irán 0-0

Los Angeles, SoFi Stadion, 70 317 néző, v.: Herrera (argentin) piros lap: Ngoy (66.) 

A belga válogatott gól nélküli döntetlent játszott az iráni csapattal a G csoport Los Angeles-i mérkőzésén, így mindkét fél két ponttal várja a folytatást. A belgák 10 emberrel fejezték be a mérkőzést. A szombati utolsó körben az európai együttes Új-Zélanddal, míg az ázsiai gárda Egyiptommal találkozik.

A G-csoport állása:

1. Egyiptom 2 1 1 – 4-2 4 pont

2. Irán 2 – 2 – 2-2 2

3. Belgium 2 – 2 – 1-1 2

4. Új-Zéland 2 – 1 1 3-5 1

 

H. csoport, 2. forduló Uruguay – Zöld-foki Köztársaság 2-2 (2-1)

Miami, Hard Rock Stadion, 64 003 néző, v.: Eskas (norvég) gólszerzők: Araujo (44.), Canobbio (45+6.), illetve K. Pina (21.), Varela (61.)

Az uruguayi válogatott 2-2-es döntetlent játszott az újonc Zöld-foki Köztársaság csapatával H csoport miami mérkőzésén, így mindkét fél két ponttal várja a folytatást. A zöld-fokiaknál csereként pályára lépett Laros Duarte, a Puskás Akadémia futballistája.

H csoport, 2. forduló: Spanyolország – Szaúd-Arábia 4-0 (3-0)

Atlanta, Mercedes-Benz Stadion, 68 239 néző, v.: Claus (brazil) gólszerzők: Yamal (10.), Oyarzabal (21., 24.), Al-Tambakti (49., öngól)

Az Európa-bajnok spanyol válogatott 4-0-ra legyőzte Szaúd-Arábia csapatát az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság második fordulójában, a H csoport vasárnapi első mérkőzésén, Atlantában.

A H-csoport állása:

1. Spanyolország 2 1 1 – 4-0 4 pont

2. Uruguay 2 – 2 – 3-3 2

3. Zöld-foki Köztársaság 2 – 2 – 2-2 2

4. Szaúd-Arábia 2 – 1 1 1-5 1

 
Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Elemi csapás a foci-vb-n, Messi a csúcson

Lionel Messi páratlan teljesítményt nyújtott, a franciák meccsén a természet szólt közbe, de Mbappé is remekelt.

Eddig bírta a brit miniszterelnök

Eddig bírta a brit miniszterelnök

Távozik a kormányzó brit Munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér. A távozó kormány elfogadta, hogy nem ő a legmegfelelőbb személy a Munkáspárt élén a következő választásokra.

Orosz-dróntámadás egy panamai zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajó ellen

Halálos dróntámadás egy fekete-tengeri kereskedelmi hajó ellen

Egy panamai zászló alatt közlekedő török hajó volt az áldozat.

Újra dróntámadást kapott a nyakába Moszkva

Újra dróntámadást kapott a nyakába Moszkva

Ötvenkilenc, Moszkvára irányított ukrán drónt semmisített meg az éjszaka folyamán az orosz légvédelem – közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere. Egyelőre úgy tűnik, hogy nincsenek sérültek.

Orbán Anita szerint Szijjártó Péterék sok mindent ledaráltak

Orbán Anita szerint Szijjártó Péterék sok mindent ledaráltak

A külügyminiszter szerint az új kormány együtt szeretne működni az európai partnereivel.

Tarthatatlanná vált a helyzete a brit miniszterelnöknek?

Tarthatatlanná vált a helyzete a brit miniszterelnöknek?

Egybehangzó vasárnapi brit sajtóértesülések szerint a jövő héten várhatóan bejelenti távozási szándékát Keir Starmer miniszterelnök.

Bajban az oroszok: a Krímben felfüggesztették az üzemanyag-értékesítést

Bajban az oroszok: a Krímben felfüggesztették az üzemanyag-értékesítést

 Üzemanyagot kizárólag azoknak az állami szerveknek adnak ki, amelyek a régió létfenntartásáról és biztonságáról gondoskodnak.

Iráni-amerikai tárgyalások kezdődnek Svájcban

Iráni-amerikai tárgyalások kezdődnek Svájcban

Teherán a Hormuzi-szoros lezárásával fenyeget.

Visszakerült a startmezőre a Hormuzi-szoros: ismét lezárták

Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága szombaton bejelentette a Hormuzi-szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, írja az MTI.

Ursula von der Leyen: Oroszországnak tárgyalóasztalhoz kell ülnie

Ursula von der Leyen: Oroszországnak tárgyalóasztalhoz kell ülnie

Az EU-csúcs végén beszélt a Bizottság elnöke.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Kiből lesz a jó vezető? A válasz gyakran már az egyetemi években eldől

Kiből lesz a jó vezető? A válasz gyakran már az egyetemi években eldől (x)

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG