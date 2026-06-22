Futball-vb: jó nagy meglepetések voltak

G csoport, 2. forduló: Egyiptom – Új-Zéland 3-1 (0-1)

Vancouver, BC Place, 52 497 néző, v.: al-Ali (egyesült arab emírségekbeli) gólszerzők: Ziko (58.), Szalah (67.), Trezeguet (82.), illetve Surman (15.)

Az egyiptomi válogatott megszerezte története első győzelmét a labdarúgó-világbajnokságokon, mivel a G csoport vancouveri mérkőzésén hátrányból fordítva 3-1-re felülmúlta Új-Zélandot. A Fáraók negyedik részvételük alkalmával három döntetlen és öt vereség után aratták a történelmi diadalt, míg a harmadszor kijutott szigetországiak továbbra is nyeretlenek, a sportág csúcseseményén ez volt a negyedik kudarcuk négy pontosztozkodás mellett.

G csoport, 2. forduló: Belgium-Irán 0-0

Los Angeles, SoFi Stadion, 70 317 néző, v.: Herrera (argentin) piros lap: Ngoy (66.)

A belga válogatott gól nélküli döntetlent játszott az iráni csapattal a G csoport Los Angeles-i mérkőzésén, így mindkét fél két ponttal várja a folytatást. A belgák 10 emberrel fejezték be a mérkőzést. A szombati utolsó körben az európai együttes Új-Zélanddal, míg az ázsiai gárda Egyiptommal találkozik.

A G-csoport állása:

1. Egyiptom 2 1 1 – 4-2 4 pont

2. Irán 2 – 2 – 2-2 2

3. Belgium 2 – 2 – 1-1 2

4. Új-Zéland 2 – 1 1 3-5 1

H. csoport, 2. forduló Uruguay – Zöld-foki Köztársaság 2-2 (2-1)

Miami, Hard Rock Stadion, 64 003 néző, v.: Eskas (norvég) gólszerzők: Araujo (44.), Canobbio (45+6.), illetve K. Pina (21.), Varela (61.)

Az uruguayi válogatott 2-2-es döntetlent játszott az újonc Zöld-foki Köztársaság csapatával H csoport miami mérkőzésén, így mindkét fél két ponttal várja a folytatást. A zöld-fokiaknál csereként pályára lépett Laros Duarte, a Puskás Akadémia futballistája.

H csoport, 2. forduló: Spanyolország – Szaúd-Arábia 4-0 (3-0)

Atlanta, Mercedes-Benz Stadion, 68 239 néző, v.: Claus (brazil) gólszerzők: Yamal (10.), Oyarzabal (21., 24.), Al-Tambakti (49., öngól)

Az Európa-bajnok spanyol válogatott 4-0-ra legyőzte Szaúd-Arábia csapatát az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság második fordulójában, a H csoport vasárnapi első mérkőzésén, Atlantában.

A H-csoport állása:

1. Spanyolország 2 1 1 – 4-0 4 pont

2. Uruguay 2 – 2 – 3-3 2

3. Zöld-foki Köztársaság 2 – 2 – 2-2 2

4. Szaúd-Arábia 2 – 1 1 1-5 1