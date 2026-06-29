Futball-vb: Kanada vért izzadva jutott tovább

Az észak-amerikaiak történetük során most először jutottak a legjobb 16 közé vb-n. A nyolcaddöntőben a holland-marokkói párharc továbbjutójával csapnak össze szombaton Houstonban.

Eredmény, vb, a nyolcaddöntőbe jutásért: Kanada – Dél-afrikai Köztársaság 1-0 (0-0)

Inglewood, SoFi Stadion, 69 237 néző, v: Joao da Silva Pinheiro (portugál) gólszerző: Eustaquio (92.)

A vártnál nehezebb dolga volt Kanadának az első félidőben, a dél-afrikaiak ugyanis sikeresen lassították a játékot, védekezésben pedig kompakt, szervezett és jól tömörülő csapat benyomását keltették. A társházigazdának ennek ellenére adódott néhány lehetősége, ám a befejezésekbe rendre hiba csúszott, egy alkalommal pedig a gólvonalról mentett a rivális egyik védője. A dél-afrikaiak egészen ritkán jutottak át ellenfelük térfelére, valódi veszélyt pedig nem okoztak a kanadai kapu előtt.

Fordulás után szinte semmit nem változott a játék képe, az alapvetően mezőnyfölényben futballozó Kanada továbbra sem tudta hatékonyan feltörni az afrikaiak szervezett védekezését. A dél-afrikai együttes sokat nem törődött a támadással, de egy-egy lehetősége – leginkább átlövésből – így is adódott, ám a kaput csak egyszer sikerült eltalálnia, akkor pedig Crepeau szépen vetődve védett. A hajrában a sérüléséből felépült Alphonso Davies, a Bayern München sztárja is pályára lépett – ezen a vb-n először – a kanadai együttesben, de nem ő vált hőssé. A 92. percben ugyanis egy beadást rossz helyre fejelt ki a dél-afrikai védő, a 16-os előterében érkező Stephen Eustaquio zavartalanul lőhetett kapura, labdája pedig a kapu jobb alsó sarkában kötött ki. Az afrikai együttesnek már nem maradt ideje az egyenlítésre, Kanada pedig története során először nyolcaddöntőbe jutott a világbajnokságon.

A tizenhatoddöntők további programja:

június 29., hétfő:

Brazília-Japán, Houston 19.00

Németország-Paraguay, Boston 22.30

június 30., kedd:

Hollandia-Marokkó, Monterrey 3.00

Elefántcsontpart-Norvégia, Dallas 19.00

Franciaország-Svédország, New York 23.00

július 1., szerda:

Mexikó-Ecuador, Mexikóváros 3.00

Anglia-Kongói DK, Atlanta 18.00

Belgium-Szenegál, Seattle 22.00

július 2., csütörtök:

Egyesült Államok – Bosznia-Hercegovina, San Francisco 2.00

Spanyolország-Ausztria, Los Angeles 21.00

július 3., péntek:

Portugália-Horvátország, Toronto 1.00

Svájc-Algéria, Vancouver 5.00

Ausztrália-Egyiptom, Dallas 20.00

július 4., szombat:

Argentína – Zöld-foki Köztársaság, Miami 0.00

Kolumbia-Ghána, Kansas City 3.30

(MTI)