Futball-VB: kényszerdöntetlen a holland-japán mecsen

Világbajnokság, F csoport, 1.forduló: Hollandia-Japán 2-2 (0-0)

Dallas, AT&T Stadion, 69 285 néző, v.: Elfath (amerikai) gólszerzők: van Dijk (51.), Summerville (64.), illetve Nakamura (57.), Kamada (88.) sárga lap: Summerville (61.), Depay (83.), van de Ven (91.)

Hollandia:

Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven – Gravenberch (Aké, 81.), de Jong, Reijnders (Timber, 70.) – Summerville (Koopmeiners, 70.), Malen (Depay, 70.), Gakpo (Brobbey, 85.)

Japán:

Szuzuki – Vatanabe (Tomijaszu, 75.), Tanigucsi, H. Ito – Doan (Szugavara, 75.), Szano, Kamada, Nakamura – Kubo (Ogava, 75.), Maeda (Dzs. Ito, 66.) – Ueda (Siogai, 84.)

A holland csapat az első perctől magához ragadta a kezdeményezést, melynek eredményeként hamar sikerült kidolgozni egy helyzetet, Malen lövését Szuzuki hárította. Ezt követően viszont a narancsmezesek tehetetlenek voltak a rivális felállt védelmével szemben, hiába birtokolták kétszer annyit a labdát. Az ázsiai együttes labda nélkül ötfős „falat” húzott 10-15 méterre a kapujától, ami átjátszhatatlannak bizonyult, mert a hollandokból ehhez hiányzott a kreativitás és a megnyert párharcok. Ebből fakadóan Hollandia csak a fizikális fölényét kihasználva rögzített szituációkból tudott veszélyeztetni, gól azonban nem jött össze a szünetig. A túloldalon a szigetországiak csak elvétve jutottak el a holland kapuig, azonban a szünet előtti hajrában megmutatták, hogy képesek kevés passzból, gyorsan odaérni, de a két veszélyes lövésük nem sokkal elkerülte a kaput.

Térfélcserét követően a hollandok igyekeztek több párharcot vállalni, de a vezetést egy beívelés után Van Dijk bal kapufáról bepattanó fejesével szerezték meg. Sokáig viszont nem örülhettek, mert a bátrabbá váló japán csapat Nakamura 17 méteres, megpattanó lövésével néhány percen belül egyenlített. Érezhetően élénkebbé vált a mérkőzés, lendületesebben futballozott mindkét gárda, ettől rögtön mindkét kapu előtt akadtak izgalmas szituációk, ezek egyikéből Summerville volt eredményes, mert egy csel után hajszálpontosan tekert a jobb alsó sarokba. Az ivószünet sem törte meg a csapatok lendületét, mivel Japán hátrányban támadólag lépett fel, ami viszont területet adott a hollandoknak. Gakpo ugyan megduplázhatta volna a holland előnyt, de Szuzuki hárította a kísérletét, ezt követően viszont Japán egyre inkább beszorította ellenfelét, többször akadt dolga Verbruggennek is. Hollandia teljesen visszahúzódott, de sokáig úgy tűnt, Japán számára is megoldhatatlan feladatot jelent a felállt védelem elleni játék, azonban egy jobb oldali szöglet után Ogava fejese Kamada fejéről a holland kapuba pattant. Az egyenlítés után mindkét gárda megelégedett az egy ponttal.

(MTI)