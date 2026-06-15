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Futball-vb: kiütéssel nyertek a németek

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A négyszeres győztes német válogatott 7-1-re verte az újonc Curacaót a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság E csoportjának nyitómérkőzésén.

Világbajnokság, E csoport, 1. forduló: Németország-Curacao 7-1 (3-1) 

Houston, NRG Stadion, 68 021 néző, v.: Dzsajed (marokkói) gólszerzők: Nmecha (6.), Schlotterbeck (38.), Havertz (45+5., tizenegyesből, 88.), Musiala (47.), Brown (68.), Undav (78.), illetve Comenencia (21.)

Németország:

Neuer – Kimmich (Anton, 83.), Tah (Rüdiger, 73.), Schlotterbeck, Brown (Raum, 73.) – Nmecha (Goretzka, 73.), Pavlovic – L. Sané, Musiala (Undav, 64.), Wirtz – Havertz

Curacao:

Room – Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville – J. Bacuna, Comenencia, L. Bacuna, Chong (Kastaneer, 83.) – Locadia (Margaritha, 65.), Hansen (Antonisse, a szünetben)

A német együttes a csütörtök óta tartó világbajnokság eddigi legnagyobb különbségű győzelmével kezdte meg szereplését a tornán. Manuel Neuer 125. mérkőzését játszotta a német csapatban, ezzel az első játékos, aki 40 évesen pályára lépett hazája válogatottjában, és az ötödik világbajnokságával beállította Lothar Matthäus vb-rekordját. A Bayern München kapusa huszadik vb-mérkőzését játszotta, ezzel a kilencedik helyre lépett előre az örökranglistán, amelyet Lionel Messi vezet – egyelőre – 26 találkozóval. Dick Advocaat, a curacaói válogatott holland szövetségi kapitánya korábban hazája mellett dolgozott a dél-koreai, a belga, az orosz, a szerb, az iraki és az emírségekbeli nemzeti együttesnél, a mostani a harmadik tornája.

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