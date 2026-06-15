Futball-vb: „magyar gól” a svéd-tunéziai debin

Monterrey, BBVA Stadion, 50 987 néző, v.: Perez (argentin) gólszerzők: Ayari (7., 96.), Isak (30.), Gyökeres (59.), Svanberg (84.), illetve Rekik (43.) sárga lap: Kedira (54.)

Svédország:

Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Kalström (Svanberg, 84.) – Bernhardsson (Svensson, 90.), Nygren (Bergvall, 65.), Ayari, Gudmundsson (Stroud, 65.) – Gyökeres, Isak (Elanga, 90.)

Tunézia:

Samah – Valeri (Hadzs, 72.), Rekik, Talbi, Ben Hamida, Abdi – Kedira (Garbi, 83.), Szhiri (Asuri, 72.), Medzsbri – Szaad (Tunekti, 72.), Szlimane (Sauat, 83.)

A skandinávok óriási elánnal vetették magukat a küzdelembe, teljesen beszorították az ellenfelüket, így nem volt meglepetés, hogy alig hét perc után vezetést szereztek: Gyökeres lövését ugyan még blokkolták a védők, de Ayari 22 méteres bombája a bal felső sarokban kötött ki, ünneplése viszont visszafogott volt tunéziai származása miatt. A svédek a későbbiekben is fölényben futballoztak, Isak pedig egy remek bal oldali szóló végén befele cselezett, majd laposan a bal alsó sarokba lőtt.

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Ezt követően már kényelmesebb tempóra váltott az európai gárda, ami megbosszulta magát, mert a térfeléről kiszabaduló Tunézia még a szünet előtt szépített Rekik fejesével. A második félidő eleje kiegyenlített játékot hozott, a svédek valamelyest hagyták támadni az ellenfelet, mert így a végig nagy kedvvel futballozó csatárduója, Isak és a magyar felmenőkkel rendelkező Gyökeres Viktor – a megnyíló területet kihasználva – sokszor lendületből vezethette a labdát a tunéziai védelemre, ami sok veszélyt jelentett. De nem ilyen akcióból, hanem Isak labdaszerzésének köszönhetően talált be Gyökeres. Az újabb bekapott gól alaposan visszavetette az afrikaiakat, akik kissé hitehagyottá váltak, ezen a szövetségi kapitányuk hármas cseréje sem tudott változtatni. Svédország könnyedén őrizte kétgólos előnyét, ráadásul a hajrában a becserélt Svanberg első labdaérintéséből végleg eldöntötte a találkozót, Isak pedig gólja mellett második gólpasszát adta. A kegyelemdöfést Ayari második távoli bombagólja adta meg Tunézia számára.