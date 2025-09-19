Gáza: alagútról alagútra halad az izraeli hadsereg

Több mint 1200 föld alatti „terrorinfrastruktúrát” semmisített meg az izraeli hadsereg a Gázai övezetben – közölte a hadsereg szóvivője csütörtök éjjel. Hozzátette: a palesztinok lakta övezet déli részén, Rafah térségében még vannak alagutak, és a csapatok jelenleg ezeket számolják fel.

„Erőink folytatják a terrorinfrastruktúrák elleni támadásokat – eddig több mint ezerkétszáz ilyen létesítményt semmisítettünk meg a ‘Gideon szekerei’ hadművelet kezdete óta” - fogalmazott a szóvivő a márciusban megkezdett hadműveletre utalva.

Az izraeli hadsereg megerősítette azt is, hogy a térségben négy izraeli katona életét vesztette, további három pedig megsebesült egy pokolgép felrobbanásakor. A halálos áldozatok egy rutinszerű járőrözés keretében Hummer márkájú katonai dzsipekben utaztak az egyiptomi határ mentén fekvő Philadelphi-tengelyen. Közülük hárman a tiszti iskola növendékei voltak, 23-26 évesek, negyedik társuk húszéves volt. A hadsereg vizsgálja azt a lehetőséget, hogy a Hamász palesztin terrorszervezet mesterlövésze tüzet nyitott rájuk, mielőtt a robbanószerkezetet működésbe hozták.

Kapcsolódó cikk Izrael népirtást követett el Gázában, állítja az ENSZ vizsgálóbizottsága Azt találták, így viselkedtek az izraeli erők.

Rafah térsége elfoglalt és „megtisztított” területnek számít, és izraeli becslések szerint már csak néhány tucat fegyveres maradt ott, főként a Dzsenína negyedben. Ezért a Hummer járművek nyitott állapotban haladtak.

(MTI)