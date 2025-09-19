Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika Izraeli-palesztin konfliktus

Gáza: alagútról alagútra halad az izraeli hadsereg

mfor.hu

Rafah térségében még vannak alagutak.

Több mint 1200 föld alatti „terrorinfrastruktúrát” semmisített meg az izraeli hadsereg a Gázai övezetben – közölte a hadsereg szóvivője csütörtök éjjel. Hozzátette: a palesztinok lakta övezet déli részén, Rafah térségében még vannak alagutak, és a csapatok jelenleg ezeket számolják fel.

„Erőink folytatják a terrorinfrastruktúrák elleni támadásokat – eddig több mint ezerkétszáz ilyen létesítményt semmisítettünk meg a ‘Gideon szekerei’ hadművelet kezdete óta” - fogalmazott a szóvivő a márciusban megkezdett hadműveletre utalva.

Az izraeli hadsereg megerősítette azt is, hogy a térségben négy izraeli katona életét vesztette, további három pedig megsebesült egy pokolgép felrobbanásakor. A halálos áldozatok egy rutinszerű járőrözés keretében Hummer márkájú katonai dzsipekben utaztak az egyiptomi határ mentén fekvő Philadelphi-tengelyen. Közülük hárman a tiszti iskola növendékei voltak, 23-26 évesek, negyedik társuk húszéves volt. A hadsereg vizsgálja azt a lehetőséget, hogy a Hamász palesztin terrorszervezet mesterlövésze tüzet nyitott rájuk, mielőtt a robbanószerkezetet működésbe hozták.

Rafah térsége elfoglalt és „megtisztított” területnek számít, és izraeli becslések szerint már csak néhány tucat fegyveres maradt ott, főként a Dzsenína negyedben. Ezért a Hummer járművek nyitott állapotban haladtak.

(MTI)

