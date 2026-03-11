Gazprom: támadás érte a Török Áramlatot

A Török Áramlat az egyetlen vezeték, amin keresztül orosz gáz jön Magyarországra. Azt nem tudni, hogy megsérült-e az állomás, a Gazprom csak annyit közölt, hogy a támadásokat elhárították. A Gazprom szerint a Török Áramlatot és Kék Áramlatot kiszolgáló létesítményeket összesen 12 támadás érte a február 24. óta. A Gazprom arról nem írt közleményében, hogy kik hajtották a végre a támadásokat – írja a Telex.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium máris reagált a hírre. Közleményük szerint Szijjártó Péter egy balatonlellei lakossági fórumon azt mondta: az orosz energiaügyi miniszterhelyettes arról értesítette, hogy Ukrajna a nap folyamán megtámadta a Török Áramlat földgázvezeték infrastruktúráját is Oroszországban. Szerinte ez súlyos támadást jelent Magyarország szuverenitásával szemben is. A külügyminiszter „főbenjáró bűnnek nevezte” azt, amit „Ukrajna művel Magyarországgal a globális energiapiac rendkívüli bizonytalanságai közepette”.