Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Külpolitika Gazprom Szijjártó Péter Törökország

Gazprom: támadás érte a Török Áramlatot

Az orosz állami gázvállalat, a Gazprom állítása szerint szerdán légitámadások érte a Török Áramlat gázvezetéket ellátó szivattyúállomást Oroszország déli részén. 

A Török Áramlat az egyetlen vezeték, amin keresztül orosz gáz jön Magyarországra. Azt nem tudni, hogy megsérült-e az állomás, a Gazprom csak annyit közölt, hogy a támadásokat elhárították. A Gazprom szerint a Török Áramlatot és Kék Áramlatot kiszolgáló létesítményeket összesen 12 támadás érte a február 24. óta. A Gazprom arról nem írt közleményében, hogy kik hajtották a végre a támadásokat – írja a Telex.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium máris reagált a hírre. Közleményük szerint Szijjártó Péter egy balatonlellei lakossági fórumon azt mondta: az orosz energiaügyi miniszterhelyettes arról értesítette, hogy Ukrajna a nap folyamán megtámadta a Török Áramlat földgázvezeték infrastruktúráját is Oroszországban. Szerinte ez súlyos támadást jelent Magyarország szuverenitásával szemben is. A külügyminiszter „főbenjáró bűnnek nevezte” azt, amit „Ukrajna művel Magyarországgal a globális energiapiac rendkívüli bizonytalanságai közepette”.

