Gigantikus számot mondott Ursula von der Leyen

Leyen elmondta azt is, hogy a gigantikus összeg megmozgatását össze akarják hangolni a NATO keretében együttműködő országok védelmi tevékenységével. A bizottsági elnök szerint Európa kész arra, hogy fellépjen biztonsága garantálása érdekében.

A második javaslat úgy szól, hogy a költségvetési hiány híres uniós limitje ne vonatkozzon a védelmi befektetésekre. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt mondta, hogy számításaik szerint ezzel a módszerrel a tagállamok GDP-jének átlag 1,5 százalékos kiadási többlet érhető el, ami további 650 milliárd euróval egészíti ki az előző összeget. Végül azt is javasolja a bizottság, hogy az uniós tagországok felhasználhassák védelmi célokra azokat az EU-tól érkező támogatásokat, amelyek eredeti célja az európai állampolgárok életszínvonalánakkiegyenlítése. Összességében tehát legalább 800 milliárd euróval számol a javaslat Európa védelmének megerősítésére, ami négyszerese Magyarország éves GDP-jének.

