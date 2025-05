Gigantikus üzleteket kötött Trump Abu-Dzabiban

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

Donald Trump közölte, hogy kedden kezdett regionális körútja után pénteken valószínűleg visszatér Washingtonba, de megjegyezte, hogy „még ő sem tudja, hová vezet az útja”. Arra is utalást tett, hogy esetleg Isztambulban is megáll, hogy részt vegyen az orosz-ukrán béketárgyalásokon.

A Trump által bejelentett új megállapodások között az Etihad Airways légitársaság 14,5 milliárd dolláros kötelezettségvállalása is szerepel 28 Boeing 787-es és 777x típusú repülőgép vásárlására.

A közlemény szerint az Emirates Global Aluminum 4 milliárd dollárt fektet be egy alumíniumkohó-projektbe Oklahomában, az amerikai ExxonMobil, az Occidental Petroleum és az EOG Resources pedig az emírségek állami olajvállalatával (ADNOC) lép partnerségre egy 60 milliárd dollár értékű olaj- és földgázkitermelési program keretében.

A két elnök közötti találkozót követően a Fehér Ház közölte: Trump 200 milliárd dollár értékben kötött új megállapodásokat az Egyesült Arab Emírségekkel, és megegyeztek abban is, hogy felgyorsítják annak az 1400 milliárd dollárnyi befektetésnek a megvalósítását, amelyet Abu-Dzabi márciusban jelentett be 10 éves időtartamra vonatkozóan.

Donald Trump amerikai elnök 200 milliárd dollárt meghaladó új megállapodásokat jelentett be az Egyesült Államok és az Egyesült Arab Emírségek között Abu-Dzabiban csütörtökön, és ígéretet tett a két ország közötti kapcsolatok megerősítésére, valamint a mesterséges intelligencia (MI) területén való együttműködés elmélyítéséről is megállapodott Mohamed bin Zájid Ál Nahajannal, az emírségek elnökével.

