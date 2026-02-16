Grönlandon túl: Trump most ide talicskázná a pénzt

Donald Trump amerikai elnök vasárnap a Truth Social felületén közzétett bejegyzésében bejelentette, hogy a Béketanács (Board of Peace) tagjai eddig több mint 5 milliárd dollárnyi felajánlást tettek a Gázai övezet humanitárius segélyezésére és újjáépítésére.

Az elnök hozzátette, hogy emellett több ezer főt rendelnek a Nemzetközi Stabilizációs Erőkhöz és a helyi rendőrséghez, hogy fenntartsák a biztonságot és a békét a gázai lakosság számára. Az Egyesült Államok államfője hangsúlyozta, hogy a Hamásznak tartania kell magát a korábbi megállapodáshoz, és teljes mértékben le kell tennie a fegyvert.

