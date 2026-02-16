1p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Külpolitika Egyesült Államok Háború

Grönlandon túl: Trump most ide talicskázná a pénzt

mfor.hu

Az általa alapított szervezet vastagon besegítene tervei megvalósításában.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap a Truth Social felületén közzétett bejegyzésében bejelentette, hogy a Béketanács (Board of Peace) tagjai eddig több mint 5 milliárd dollárnyi felajánlást tettek a Gázai övezet humanitárius segélyezésére és újjáépítésére.

Az elnök hozzátette, hogy emellett több ezer főt rendelnek a Nemzetközi Stabilizációs Erőkhöz és a helyi rendőrséghez, hogy fenntartsák a biztonságot és a békét a gázai lakosság számára. Az Egyesült Államok államfője hangsúlyozta, hogy a Hamásznak tartania kell magát a korábbi megállapodáshoz, és teljes mértékben le kell tennie a fegyvert.

„A Béketanács a történelem legjelentősebb nemzetközi testületének fog bizonyulni, és megtiszteltetés számomra, hogy elnökként szolgálhatok benne” – fogalmazott Trump.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Románia megfigyelőként csatlakozik a Béketanácshoz

Románia megfigyelőként csatlakozik a Béketanácshoz

Nicusor Dan román elnök bejelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök meghívására jövő héten részt vesz a Béketanács első ülésén Washingtonban, ahol Románia megfigyelői státust kap.

Friedrich Merz kancellár lesújtana a munkát félvállról vevőkre

Friedrich Merz kancellár lesújtana a részmunkaidősökre

Németországban a munkavállalók több mint 40 százaléka részmunkaidőben dolgozik, és a német kancellár – többek között – őket okolja a német gazdaság stagnálásáért, és visszaszorítaná a részmunkaidő alkalmazását.

Hullanak a fejek az ukrán korrupció s botrányban.

Hullanak a fejek az ukrán korrupciós botrányban

Az ország korábbi energiaügyi miniszterét vették őrizetbe vasárnap, amikor megpróbálta átlépni az országhatárt – közölte az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU).

Budapest előtt ide érkezett Marco Rubio

Budapest előtt ide érkezett Marco Rubio

Az Egyesült Államok külügyminisztere megérkezett Szlovákiába, folytatva európai mosolyoffenzíváját, mielőtt hétfőn Budapestre érkezne.

Donald Trump és Benjámin Netanjahu ebben egyetértettek Iránnal kapcsolatban

Donald Trump és Benjámin Netanjahu ebben egyetértettek Iránnal kapcsolatban

A Fehér Házban tartott találkozón megállapodtak abban, hogy az Egyesült Államok azon fog munkálkodni, hogy csökkentse Irán Kínába irányuló olajexportját.

A tamani kikötő egy korábbi felvételen

Az ukránok jól odapörköltek az orosz olajkikötőnek

Az oroszországi Krasznodari terület kormányzója vasárnap bejelentette, hogy az olajtermékeket, gabonát, szenet és árucikkeket kezelő fekete-tengeri Taman oroszországi kikötőt megrongálta egy ukrán dróntámadás.

Magyar Péter nem akárkivel tárgyalt – újabb miniszterelnökkel egyeztetett

A Tisza Párt elnöke a német kancellárral beszélt.

Zelenszkij szerint az oroszok nagy árat fizetnek minden elfoglalt kilométerért

Zelenszkij szerint az oroszok nagy árat fizetnek minden elfoglalt kilométerért

Komoly emberi áldozatokról beszélt.

Durva vád: így tehették el láb alól Putyin fontos ellenlábasát?

Durva vád: így tehették el láb alól Putyin fontos ellenlábasát?

Egy veszélyes béka mérgét használhatták fel.

Valami megváltozott? Egységről beszél Trump hamarosan Magyarországra érkező minisztere

Valami megváltozott? Egységről beszél Trump hamarosan Magyarországra érkező minisztere

Fordulat az amerikai hangvételben.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168