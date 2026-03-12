Gulyás Gergely is megszólalt a kijevi magyar delegációról

„Megérkeztünk Kijevbe”, „megy a ramazuri a küldöttségünk körül” – mondta Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szerda este közzétett Facebook-videójában.

Közlése szerint ez egy hivatalosan bejelentett delegáció, és izgatottan várják, hogy érdemben tudjanak tárgyalni a Barátság kőolajvezetékről. Úgy hallotta, hogy számos Kijevbe akkreditált európai uniós nagykövetet is érdekel a küldöttség munkája, így izgalmas napok elé néznek.

A The Kyiv Independent szerint az ukrán külügyminisztérium tegnap közleményben reagált a látogatásra. Mint írták, tudnak arról, hogy szerda reggel „magyar állampolgárok egy csoportja” belépett Ukrajna területére az érvényes szabályok alapján, vízum nélkül. „A schengeni zónából minden turisztikai céllal érkező személy beléphet az országba ily módon,” tették hozzá.

Az ukrán külügyminisztérium szerint az említett személyeknek nincs hivatalos státusa vagy egyeztetett hivatalos találkozója Ukrajna területén, tehát helytelen a csoportot delegációnak hívni. Szijjjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ugyanakkor szerda este azt közölte, hogy előzetesen, hivatalos diplomáciai jegyzékben jelezték Kijevnek a látogatást.

Gulyás Gergely szerint Kijev titkolja, hogy a vezeték működőképes

Fotó: MTI / Bruzák Noémi

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón ezt megerősítette, és arról is beszélt, hogy a delegáció személyesen is szeretne meggyőződni a vezeték állapotáról. Az, hogy Ukrajna nem vesz tudomást a küldöttségről, szerinte azt jelzi, hogy valójában nem érte olyan károsodás a kőolajvezetéket, ami miatt nem indulhatna újra a szállítás.

A küldöttség a kijevi energetikai kormányzattal, az ottani nagykövetekkel és az Európai Bizottság képviselőjével is szeretne tárgyalni az újraindításról. A delegációnak Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára mellett egy olajipari szakember, egy nemzetközi kapcsolatokban jártas állami vezető és egy energiapiaci elemző a tagja.

A Barátság kőolajvezetéken január vége óta szünetel a szállítás Magyarország és Szlovákia irányába.