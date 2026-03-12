2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Külpolitika Gulyás Gergely Olaj Orosz-ukrán konfliktus

Gulyás Gergely is megszólalt a kijevi magyar delegációról

mfor.hu

Az ukrán külügyminisztérium szerint csak „turistákról” van szó. Gulyás Gergely szerint Kijev titkol valamit. 

„Megérkeztünk Kijevbe”, „megy a ramazuri a küldöttségünk körül” – mondta Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szerda este közzétett Facebook-videójában.

Közlése szerint ez egy hivatalosan bejelentett delegáció, és izgatottan várják, hogy érdemben tudjanak tárgyalni a Barátság kőolajvezetékről. Úgy hallotta, hogy számos Kijevbe akkreditált európai uniós nagykövetet is érdekel a küldöttség munkája, így izgalmas napok elé néznek.

A The Kyiv Independent szerint az ukrán külügyminisztérium tegnap közleményben reagált a látogatásra. Mint írták, tudnak arról, hogy szerda reggel „magyar állampolgárok egy csoportja” belépett Ukrajna területére az érvényes szabályok alapján, vízum nélkül. „A schengeni zónából minden turisztikai céllal érkező személy beléphet az országba ily módon,” tették hozzá.

Az ukrán külügyminisztérium szerint az említett személyeknek nincs hivatalos státusa vagy egyeztetett hivatalos találkozója Ukrajna területén, tehát helytelen a csoportot delegációnak hívni. Szijjjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ugyanakkor szerda este azt közölte, hogy előzetesen, hivatalos diplomáciai jegyzékben jelezték Kijevnek a látogatást.

Gulyás Gergely szerint Kijev titkolja, hogy a vezeték működőképes
Gulyás Gergely szerint Kijev titkolja, hogy a vezeték működőképes
Fotó: MTI / Bruzák Noémi

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón ezt megerősítette, és arról is beszélt, hogy a delegáció személyesen is szeretne meggyőződni a vezeték állapotáról. Az, hogy Ukrajna nem vesz tudomást a küldöttségről, szerinte azt jelzi, hogy valójában nem érte olyan károsodás a kőolajvezetéket, ami miatt nem indulhatna újra a szállítás.

A küldöttség a kijevi energetikai kormányzattal, az ottani nagykövetekkel és az Európai Bizottság képviselőjével is szeretne tárgyalni az újraindításról. A delegációnak Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára mellett egy olajipari szakember, egy nemzetközi kapcsolatokban jártas állami vezető és egy energiapiaci elemző a tagja.

A Barátság kőolajvezetéken január vége óta szünetel a szállítás Magyarország és Szlovákia irányába.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szijjártó Péter megint az oroszokkal egyeztetett

Szijjártó Péter megint az oroszokkal egyeztetett

Orbán Viktor szerint diverzifikálni kell, nem leválni.

A libanoni miniszter országában Gáza-szerű Izraeli rombolástól tart

A libanoni miniszter Gáza-szerű izraeli rombolástól tart országában

A libanoni síita milícia, a Hezbollah és Izrael között újra kitört harcok miatt a zsidó állam az ország déli részében a Gázában kialakított ütközőövezethez hasonlót hozhat létre Libanonban.

Trump: az amerikai hadsereg gyakorlatilag elpuszította Iránt

Trump: Az amerikai hadsereg gyakorlatilag elpusztította Iránt

Az Egyesült Államoknak ez egy „kirándulás” az elnök szerint.

Megint megugrott a kőolaj ára

Megint megugrott a kőolaj ára

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel.

Koordináltan támad a Hezbollah és Irán

Fordulat: koordináltan támad a Hezbollah és Irán

Amerikai támaszpontokra lőttek ki rakétákat.

Gazprom: támadás érte a Török Áramlatot

Az orosz állami gázvállalat, a Gazprom állítása szerint szerdán légitámadások érte a Török Áramlat gázvezetéket ellátó szivattyúállomást Oroszország déli részén. 

Új útvonalat keresnek az ukrán bankok a pénzszállításra

Leállították a Magyarországon keresztüli pénzszállítást az ukrán bankok.

Megszólalt a Barátságról az orosz nagykövet: ennek örülni fog a magyar kormány

Megszólalt a Barátságról az orosz nagykövet: ennek örülni fog a magyar kormány

Moszkva készen áll ismét olajat pumpálni a Barátság kőolajvezetékbe.

Súlyos lépésre szánta el magát Izraellel szemben egy uniós ország

Súlyos lépésre szánta el magát Izraellel szemben egy uniós ország

A lépés a feszültség további növekedését jelzi Spanyolország és Izrael között.

Holnap délelőtt visszaadják Ukrajnának a pénzszállító autókat

Visszaadja a NAV az ukránoknak azokat a pénzszállító járműveket, amelyeket múlt héten az ukrán állami takarékbank alkalmazottaival szemben végrehajtott akció során foglaltak le a magyar szervek.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168