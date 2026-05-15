Gyásznap van Kijevben a csütörtöki orosz rakétacsapás miatt

Az ukrán elnök is lerótta kegyeletét annál a kijevi épületnél, ahol 24 ember halt meg egy orosz rakétacsapásban. Virágokat helyezett el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy megsemmisült kijevi lakóház romjainál.

„Mentőegységeink több mint egy napig folyamatosan dolgoztak a romba döntött épületnél” – írta Zelenszkij a Telegramon, miután ellátogatott a súlyos csapás helyszínére az ukrán főváros Darnyickij kerületében. „Az oroszok rakétája gyakorlatilag a földdel tette egyenlővé az épületet” – tette hozzá. „Egy ilyen Oroszországot soha nem lehet normalizálni, egy ilyen Oroszországot, amely szándékosan pusztít, büntetlenséget remélve. Nyomást kell rá gyakorolni” – jelentette ki az ukrán elnök.

Az ukrán hatóságok a pénteki napot gyásznappá nyilvánították, Kijevben félárbocra engedték a zászlókat, minden rendezvényt lemondtak vagy elhalasztottak. A belügyminisztérium közölte, hogy több mint 28 órán át folytak a mentési és kutatási munkálatok, több száz mentő mintegy 3 ezer köbméter törmeléket vizsgált át alaposan. A romok alól 24 holttestet emeltek ki, 30 embert sikerült élve kimenteni. Csaknem 50 ember megsebesült, és mintegy 400-an szorultak pszichológiai támogatásra. Volodimir Zelenszkij közölte: az első vizsgálatok szerint egy H-101 típusú rakétával találták el az épületet. Ukrán közlés szerint Oroszország ezen a héten, két egymást követő napon összesen több mint 1500 drónt és több tucat rakétát indított Ukrajna területe ellen.

Többszáz hadifoglyot cserélt Ukrajna és Oroszország

Oroszország és Ukrajna 205-205 hadifoglyot adott át egymásnak – közölte az orosz védelmi minisztérium.

Trump: „fantasztikus megállapodásokat" kötöttünk

Trump szóáradat a kínai látogatásról, konkrétumok nélkül.

Orosz csapás Kijevben.

Ukrán válaszcsapások az oroszok támadásaira

Hárman meghaltak, többen megsérültek a Rjazany elleni ukrán dróntámadásban. A Kyev Independent beszámolója szerint az ukrán haderő katonai és energetikai célpontokra mért csapásokat, válaszul a számos halálos áldozatot követelő orosz támadássorozatra, amely az utóbbi napokban érte az ukrán városokat.

Már a kínai elnök is segítene az iráni válság megoldásában?

Már az első tárgyaláson szóba került a kínai és az amerikai elnök között a Hormuzi-szoros válsága. Donald Trump úgy nyilatkozott, hogy Hszi Csin-ping felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez.

Elmondta az orosz nagykövet, miért támadták meg Kárpátalját

Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség csütörtökön a Kárpátalja ellen indított előző napi orosz támadásokat.

Tegnap óta 30 hajót engedett át Irán a Hormuzi-szoroson

Szerda este óta mintegy 30 hajó kelt át a Hormuzi-szoroson – közölte csütörtökön az iráni Forradalmi Gárda haditengerészetének egyik parancsnoka, akit a Fársz hírügynökség idézett.

Egységfrontra szólított fel Irán az Egyesült Államokkal szemben

A nemzetközi jog megsértésével vádolta az iráni külügyminiszter az Egyesült Államokat és Izraelt csütörtökön, valamint felszólította a BRICS-országokat, ítéljék el a jogsértést.

Orosz dróneső zúdult Kijevre, Zelenszkij Putyinnak üzent

Az orosz hadsereg 56 különböző típusú rakétával, valamint 675 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra. A fő csapásirány Kijev és környéke volt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint, akik úgy vélik, hogy a háború a befejezéséhez közeledik, nem cselekednek így. Ezzel Vlagyimir Putyin orosz elnökre utalt.

Szlovákia aggódik: lezárta Ukrajnával közös határát

Északi szomszédunk szerdán biztonsági okokból lezárta Ukrajnával közös határán a határátkelőket, miután kiterjedt orosz dróntámadás érte Kárpátalját.

Dróntámadás zajlik Kárpátalján

Orbán Anita Facebook-posztjában beszélt arról, hogy mélységesen elÍtéli a Tisza-kormány a támadást.

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

