Gyásznap van Kijevben a csütörtöki orosz rakétacsapás miatt

„Mentőegységeink több mint egy napig folyamatosan dolgoztak a romba döntött épületnél” – írta Zelenszkij a Telegramon, miután ellátogatott a súlyos csapás helyszínére az ukrán főváros Darnyickij kerületében. „Az oroszok rakétája gyakorlatilag a földdel tette egyenlővé az épületet” – tette hozzá. „Egy ilyen Oroszországot soha nem lehet normalizálni, egy ilyen Oroszországot, amely szándékosan pusztít, büntetlenséget remélve. Nyomást kell rá gyakorolni” – jelentette ki az ukrán elnök.

Az ukrán hatóságok a pénteki napot gyásznappá nyilvánították, Kijevben félárbocra engedték a zászlókat, minden rendezvényt lemondtak vagy elhalasztottak. A belügyminisztérium közölte, hogy több mint 28 órán át folytak a mentési és kutatási munkálatok, több száz mentő mintegy 3 ezer köbméter törmeléket vizsgált át alaposan. A romok alól 24 holttestet emeltek ki, 30 embert sikerült élve kimenteni. Csaknem 50 ember megsebesült, és mintegy 400-an szorultak pszichológiai támogatásra. Volodimir Zelenszkij közölte: az első vizsgálatok szerint egy H-101 típusú rakétával találták el az épületet. Ukrán közlés szerint Oroszország ezen a héten, két egymást követő napon összesen több mint 1500 drónt és több tucat rakétát indított Ukrajna területe ellen.

