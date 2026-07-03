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Külpolitika Drónok Orosz-ukrán konfliktus

Gyásznapot tartanak Ukrajnában, de eközben is újabb halálos áldozatokat szedett egy orosz dróntámadás

mfor.hu

Többen meghaltak Ukrajnában egy éjszakai orosz támadásban. Oroszországban Moszkvához közeledő ukrán drónokat semmisítettek meg helyi légvédelmi erők. Ukrán bejelentés szerint 27-re emelkedett a Kijev elleni csütörtöki légitámadás áldozatainak a száma.

Legalább két ember meghalt és nyolcan megsebesültek az Ukrajna elleni éjszakai orosz támadásokban – közölték ukrán hatóságok péntek kora reggel a Telegramon.

Szumi régióban ketten vesztették életüket és egy ember megsebesült, amikor egy orosz drón egy magánházba csapódott

- közölte Oleh Hrihorov, a regionális katonai közigazgatás vezetője.

Ugyancsak éjszaka a közép-ukrajnai Krivij Rih városában, Volodimir Zelenszkij elnök szülővárosában hét ember megsebesült egy sűrűn beépített területet ért orosz rakétatámadásban – erről Olekszandr Vilkul, a város védelmi tanácsának elnöke számolt be.

Pénteken gyásznapot tartanak Kijevben, miután a legfrissebb adatok szerint legalább 27 ember meghalt és több mint 90-en megsebesültek az ukrán főváros ellen csütörtök hajnalban végrehajtott orosz támadásban.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország 570 légi eszközt vetett be a támadás során, köztük 500 drónt.

Moszkvához közeledő négy ukrán drónt lőttek le az orosz légvédelmi erők az éjszaka és hajnalban – számolt be Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere. A városvezető nem közölt részleteket. A moszkvai Vnukovo repülőtéren légi közlekedési korlátozást rendeltek el kora hajnalban.

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