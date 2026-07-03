Gyásznapot tartanak Ukrajnában, de eközben is újabb halálos áldozatokat szedett egy orosz dróntámadás

Legalább két ember meghalt és nyolcan megsebesültek az Ukrajna elleni éjszakai orosz támadásokban – közölték ukrán hatóságok péntek kora reggel a Telegramon.

Szumi régióban ketten vesztették életüket és egy ember megsebesült, amikor egy orosz drón egy magánházba csapódott

- közölte Oleh Hrihorov, a regionális katonai közigazgatás vezetője.

Kapcsolódó cikk Elindult a 40 napos offenzíva, folytatódik a drónháború Oroszország és Ukrajna között Sorsdöntő szakaszba léphet a háború?

Ugyancsak éjszaka a közép-ukrajnai Krivij Rih városában, Volodimir Zelenszkij elnök szülővárosában hét ember megsebesült egy sűrűn beépített területet ért orosz rakétatámadásban – erről Olekszandr Vilkul, a város védelmi tanácsának elnöke számolt be.

Pénteken gyásznapot tartanak Kijevben, miután a legfrissebb adatok szerint legalább 27 ember meghalt és több mint 90-en megsebesültek az ukrán főváros ellen csütörtök hajnalban végrehajtott orosz támadásban.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország 570 légi eszközt vetett be a támadás során, köztük 500 drónt.

Moszkvához közeledő négy ukrán drónt lőttek le az orosz légvédelmi erők az éjszaka és hajnalban – számolt be Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere. A városvezető nem közölt részleteket. A moszkvai Vnukovo repülőtéren légi közlekedési korlátozást rendeltek el kora hajnalban.