Gyorsan Orbán Viktor után küldi emberét Donald Trump Moszkvába

A különmegbízott már hétfőn tárgyalhat Putyinnal a békéről.

Donald Trump szerint jó esély van a megállapodásra, az ukrajnai korrupciós botrány azonban gondot jelent a békefolyamatban. Az amerikai elnök erről vasárnap beszélt, miután lezárult az amerikai és ukrán delegáció közötti egyeztetés Floridában.

„Ukrajnának van néhány nehéz, aprócska problémája”

- fogalmazott az elnök, majd később szavait értelmezve kijelentette, hogy a korrupciós helyzet nem segít a háborús rendezésben.

Donald Trump ugyanakkor azt mondta, hogy jó esély van a megállapodásra.

„Azt gondolom, hogy Oroszország szeretné befejezni a háborút, és tudom, hogy Ukrajna is véget akar vetni”

- fogalmazott az amerikai elnök újságírók előtt hivatali repülőgépének fedélzetén, amikor visszatért Washingtonba.

Donald Trump megerősítette, hogy a héten Steve Witkoff különleges elnöki megbízott Moszkvába utazik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalni, azt ugyanakkor nem pontosította, melyik napon jöhet létre a találkozó. [Sajtóértesülések szerint már hétfőn az orosz fővárosba érkezik a különmegbízott – a szerk.]

Floridában vasárnap az amerikai delegáció Marco Rubio külügyminiszter vezetésével ült tárgyalóasztalhoz az ukrán delegációval élén Rusztem Umerovval, az ukrán nemzetbiztonsági tanács vezetőjével.

Marco Rubio a megbeszélést követően „produktív” tárgyalásról számolt be, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a megállapodás érdekében még sok munkát kell elvégezni. Az amerikai külügyminiszter, aki egyben az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója megismételte, hogy a háború lezárásán túl cél Ukrajna hosszú távú biztonságának és prosperitásának megteremtése.

Rusztem Umerov a tárgyalást követő rövid nyilatkozatában azt hangoztatta, hogy minden olyan témát megvitattak, amely Ukrajna és az ukrán emberek számára fontos, és hozzátette, hogy ebben az Egyesült Államok nagyon támogató.

Donald Trump a repülőgép fedélzetén újságírói kérdésre válaszolva megerősítette azt a sajtóhírt, hogy az elmúlt napokban beszélt Nicolas Maduro venezuelai elnökkel, ugyanakkor annak témáit és hangvételét sem kommentálta. A venezuelai légtér lezárásának szándékára vonatkozó szombati közleményét az amerikai elnök úgy magyarázta, hogy Venezuela „nem egy baráti ország”, és megismételte, hogy a dél-amerikai államból nagy mennyiségben csempésznek kábítószert az Egyesült Államokba.

(MTI)

