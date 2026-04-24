Külpolitika Iráni válság

Ha kell, az amerikaiak a tűzszünet alatt is lőnek

Donald Trump elrendelte minden iráni hajó megsemmisítését, amely aknát telepítene a Hormuzi-szorosban.

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében közölte, hogy az amerikai erők megnövelt kapacitással dolgoznak a fontos tengerhajózási útvonalon már elhelyezett tengeri aknák eltávolításán. Donald Trump egy másik bejegyzésben megismételte, hogy az iráni kikötőket érintő amerikai katonai blokád addig marad fenn, amíg Irán nem köt megállapodást, és azt írta, hogy az Egyesült Államok „teljes mértékben” ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szorost.

„Egyetlen hajó sem léphet be, vagy hagyhatja el (a szorost) az Egyesült Államok haditengerészetének jóváhagyása nélkül” – fogalmazott. Az elnök egyben kifejtette, hogy Iránon belül hatalmi harc dúl a „keményvonalasok” és a „mérsékeltek” között. „Iránban nehéz napok járnak, hogy kitalálják, ki is a vezetőjük” – fejtette ki.

Donald Trump egy harmadik bejegyzésében megköszönte John Phelan, a haditengerészetért felelős miniszter munkáját, aki váratlanul távozott posztjáról. Az elnök szerint a több mint egy évig hivatalban lévő miniszter érdemei közé tartozik a haditengerészet megerősítése. John Phelan távozását indoklás nélkül, még szerdán közölte a Pentagon. A haditengerészetét felelős kormányzati pozíciót megbízottként az eddigi miniszterhelyettes, Hung Cao tölti be, aki 25 éven keresztül szolgált az amerikai tengerészet kötelékében.

(MTI)

Még ki sem hűlt az előző, máris újabb szankciós csomagon dogozik az EU

Folytatódik az Oroszországra helyezett gazdasági nyomás.

Trump: három héttel meghosszabbítják az izraeli-libanoni tűzszünetet

Az amerikai elnök bejelentette, hogy három héttel meghosszabbítják az Izrael és Libanon között hétfőn lejáró tűzszünetet.

Elárulta Putyin, hogy miért kapcsolják le az internetet Oroszországban

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön azt mondta, hogy az országban tapasztalható internetkimaradásokat biztonsági okokból vezetik be. Csak nagyon enyhe önkritikát gyakorolt ezzel kapcsolatban.

Nagy nehezen elfogadta az Európai Unió az újabb szankciócsomagot Oroszország ellen

Az Európai Unió Tanácsa csütörtökön elfogadta az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomagot. Ezt a testület soros ciprusi elnöksége közölte az X-en. 

Alig indult újra a szállítás, sajtóhírek szerint Ukrajna máris drónokkal támadta a Barátság kőolajvezetéket

Röviddel azután, hogy Kijev helyreállította az orosz olajtól függő Szlovákia és Magyarország felé irányuló szállításokat a Barátság (Druzsba) vezetéken keresztül, ukrán drónok csütörtökön megtámadták a Druzsba kőolajszállítási hálózat egyik kulcsfontosságú, Oroszország területén található csomópontját, és tüzet okoztak – számolt be róla a Kyiv Post.

Megérkezett az első orosz kőolajszállítmány Szlovákiába

Csaknem három hónap után indult újra a Barátság.

Azonnali hatállyal menesztették az amerikai haditengerészeti minisztert

Belső viszályok dúltak a Pentagon vezető tisztségviselőivel.

Szijjártó Péter: „Milyen jó, hogy nem most van a választás, még nagyobbat nyertek volna".

Interjút adott a távozó miniszter.

Recseg-ropog a tűzszünet, újabb hajóra lőttek rá a Hormuzi-szorosban

