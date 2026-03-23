Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Ha Trump tengerészgyalogosokat küld, Irán durván emelheti a téteket

A teljes Perzsa-öböl a Hormuzi-szoros sorsára juthat?

Az iráni védelmi tanács az egész Perzsa-öblöt elaknásítaná, ha az amerikai erők megpróbálnának partraszállni iráni területen – közölte a Farsz iráni állami hírügynökség a The Guardian szerint.

„Bármilyen próbálkozás az iráni partok vagy szigetek ellen természetszerűleg – és a bevett katonai gyakorlatnak megfelelően – a Perzsa-öböl összes közlekedési és kommunikációs útvonalának és a partoknak az elaknásításához vezetne tengeri aknák különböző típusaival, köztük úszó aknákkal, amelyeket a partokról lehet útnak indítani” – írja a közelmény.

„Ebben az esetben az egész Persza-öböl gyakorlatilag hasonló helyzetbe kerül, mint a Hormuzi-szoros, hosszú időre. Ezúttal a teljes Perzsa-öböl lesz blokkolva, és a felelősség ezért a fenyegető felet fogja terhelni”

- teszik hozzá.

Irán jelenleg egyes barátinak tekintett országok (Kína, India, Pakisztán) hajóinak megengedi az átekést a Hormuzi-szoroson, de egyébként gyakorlatilag zárva tartja a fontos útvonalat.

Az Egyesült Államok a hírek szerint az iráni olajexport szempontjából kucsfontosságú Kharg-sziget megszállását vagy blokádját fontolgatja, valamint felmerült szárazföldi erők bevetése is a szoros partvidékén az útvonal megnyitása érdekében.

Donald Trump szombaton ultimátumot adott az iráni vezetésnek: amennyiben nem nyitják meg a Hormuzi-szorost „48 órán belül”, akkor elpusztítják Irán erőműveit. (Az ultimátum egyébként elvileg magyar idő szerint kedden, 0 óra 44 perckor jár le.)

Irán válaszul azzal fenyegetőzött, hogy ebben az esetben a teljes régióban támadásokat intéznének az energiainfrastruktúra, illetve a tengervíz-sótalanító berendezések ellen, amelyek tízmilliók vízellátását biztosítják. Azt is hozzátették, hogy ilyen támadásra válaszul a Hormuzi-szorost addig tartanák lezárva, amíg az erőműveiket újjá nem építik.

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a közel-keleti helyzet már most is súlyosabb ellátási zavarokat okoz, mint az 1970-es évek két nagy olajválsága együttvéve. Az olaj árát pedig már egész évre magasabbra becsülik az elemzők.

Lepattantak a Patrióták a francia nagyvárosokról

Fontos erőfelmérőt tartottak Franciaországban. A Nemzeti Front nem tudott megszerezni egy nagyvárost sem, de országosan azért javította pozícióit.

Az év leginkább várt csúcstalálkozóját is elnapolja az iráni háború

Ellátásbiztonság szempontjából az európai és az ázsiai országokat sokkal érzékenyebben érinti a Hormuzi-szoros blokádja és az akadozó tengeri szállítások, mint az Egyesült Államokat. Azonban Donald Trumpnak is főhet a feje, hiszen a közel-keleti háború miatt megemelkedő üzemanyagárak, illetve a várható globális inflációs sokk kifejezetten rosszul jön neki, kevesebb mint 8 hónappal az amerikai félidős választások előtt. Nem véletlen, hogy az idei év leginkább várt csúcstalálkozóját is elhalasztották.

Teljes pusztítással válaszolhat Irán Trump fenyegetésére

Az egész régió víz és energia nélkül maradhat?

Elbukott az Orbán-kormány szövetségese a szomszédban

Janez Jansa pártja csak másodiknak futhat be.

A lengyel kormányfő és a külügyminiszter is beszólt az elnöknek, amiért Orbán Viktorral találkozik

Szócsata lett a lengyel X-en abból, hogy a köztársasági elnök, Karol Nawrocki hétfőn Orbán Viktorhoz látogat Budapestre. Donald Tusk és Radoslaw Sikorski azt kérdezte az elnöktől, Lengyelországot akarja-e az Európai Unió legszegényebb tagállamaként látni.

Netanjahu: Európa belső részét is elérhetik Irán rakétái

Irán interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt ki egy, az országtól négyezer kilométerre található szigetcsoport felé. Az izraeli miniszterelnök ez után figyelmeztetett arra, hogy az iráni rakéták Európa irányába is meg tudják tenni ezt a távolságot.

Zelenszkij: Putyin gyengíteni akar bennünket, és ennek egyik módja a Közel-Kelet

Az ukrán elnök szerint Oroszország érdeke, hogy az iráni háború minél tovább elhúzódjon, mert így apadnak az Egyesült Államok fegyverkészletei. Arról is beszélt, hogy a Perzsa-öbölnél bevetett iráni drónokban orosz gyártmányú részegységek is vannak.

Ketyeg az óra Iránban Donald Trump posztja után

Az amerikai elnök 48 órát adott Irán vezetésének, hogy megnyissák a Hormuzi-szorost, ellenkező esetben az enegriainfrastruktúrát fogja támadni az Egyesült Államok.

A szlovén kormány már korlátozza, mennyit lehet tankolni

Vasárnaptól korlátozzák a tankolható mennyiséget, és a hadsereg is bekapcsolódik az üzemanyag benzinkutakhoz történő szállításába.

