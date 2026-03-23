Ha Trump tengerészgyalogosokat küld, Irán durván emelheti a téteket

Az iráni védelmi tanács az egész Perzsa-öblöt elaknásítaná, ha az amerikai erők megpróbálnának partraszállni iráni területen – közölte a Farsz iráni állami hírügynökség a The Guardian szerint.

„Bármilyen próbálkozás az iráni partok vagy szigetek ellen természetszerűleg – és a bevett katonai gyakorlatnak megfelelően – a Perzsa-öböl összes közlekedési és kommunikációs útvonalának és a partoknak az elaknásításához vezetne tengeri aknák különböző típusaival, köztük úszó aknákkal, amelyeket a partokról lehet útnak indítani” – írja a közelmény.

„Ebben az esetben az egész Persza-öböl gyakorlatilag hasonló helyzetbe kerül, mint a Hormuzi-szoros, hosszú időre. Ezúttal a teljes Perzsa-öböl lesz blokkolva, és a felelősség ezért a fenyegető felet fogja terhelni”

- teszik hozzá.

Irán jelenleg egyes barátinak tekintett országok (Kína, India, Pakisztán) hajóinak megengedi az átekést a Hormuzi-szoroson, de egyébként gyakorlatilag zárva tartja a fontos útvonalat.

Az Egyesült Államok a hírek szerint az iráni olajexport szempontjából kucsfontosságú Kharg-sziget megszállását vagy blokádját fontolgatja, valamint felmerült szárazföldi erők bevetése is a szoros partvidékén az útvonal megnyitása érdekében.

Donald Trump szombaton ultimátumot adott az iráni vezetésnek: amennyiben nem nyitják meg a Hormuzi-szorost „48 órán belül”, akkor elpusztítják Irán erőműveit. (Az ultimátum egyébként elvileg magyar idő szerint kedden, 0 óra 44 perckor jár le.)

Irán válaszul azzal fenyegetőzött, hogy ebben az esetben a teljes régióban támadásokat intéznének az energiainfrastruktúra, illetve a tengervíz-sótalanító berendezések ellen, amelyek tízmilliók vízellátását biztosítják. Azt is hozzátették, hogy ilyen támadásra válaszul a Hormuzi-szorost addig tartanák lezárva, amíg az erőműveiket újjá nem építik.

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a közel-keleti helyzet már most is súlyosabb ellátási zavarokat okoz, mint az 1970-es évek két nagy olajválsága együttvéve. Az olaj árát pedig már egész évre magasabbra becsülik az elemzők.