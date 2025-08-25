Ha Ukrajna szabotálná Magyarországot, lenne egyszerűbb módja is

Az Oroszország-szakértő Facebook-posztban reagált a Barátság vezeték elleni támadásokra. Mint írta,

Ukrajna hetek óta koncentráltan támadja az orosz olajszektor létesítményeit drónokkal és egyre inkább robotrepülőgépekkel is. Legalább három fő célja van ezzel: egyrészt, csökkenteni Oroszország olajexportból és feldolgozásból származó bevételeit. Másrészt, üzemanyag-hiányt okozni, mert ez is visszahat az orosz gazdaságra. Harmadrészt, tudatosítani az orosz lakosságban, hogy a háború nem valami távoli dolog, hanem őket is elérheti – egy eltalált olajfinomító igen látványosan és sokáig ég, nincs az a cenzúra, amit ez el tudja rejteni.

A szakértő kiemelte, a koncentrált támadások keretében többször is megtámadnak egy-egy finomítót, illetve olajtárolót. Szerinte a Barátság vezeték elleni támadások (eddig három csapás volt) is ebbe a logikába illeszkednek. Kiemelte,

volt már egy ilyen támadás-sorozat idén tavasszal, de azt amerikai nyomásra le kellett állítani.

Kapcsolódó cikk Öt nap kell a Barátság helyreállításához Tudta meg Szijjártó Péter külügyminiszter.

Miért támadják a Barátság vezetéket?

Rácz András kiemelte, „a Barátság-vezetéket nem azért támadják, hogy a magyar és a szlovák olajellátásnak ártsanak. Azért ott támadnak, ahol, azért az Unyecsa-i nyomóállomást lövik, mert ez a vezetéknek egy kulcsfontosságú csomópontja. Egyrészt, innen ágazik le észak felé, Uszty-Luga felé az a cső, amin a balti-tengeri orosz tengeri olajexport legnagyobb része zajlik”.

Mint írta,

Másrészt, Unyecsán megy keresztül a vezeték Belaruszba tartó ága is (ez jön aztán később tovább ukrán területre, aztán Magyarországra és Szlovákiába is). Belarusz azért fontos a történetben, mert a két legnagyobb és legmodernebb belorusz olajfinomító, Mozsir és Novopolock fontos szerepet játszanak az orosz nyersolaj finomításában is. Azzal, tehát, hogy az unyecsai csomópont megbénítására törekednek, az ukránok egyszerre remélik elvágni/gyengíteni az orosz tengeri olajexportot és hátráltatni a Belaruszból történő orosz olajtermék-importot is.

Ha szabotálni akarnák Magyarországot, lenne egyszerűbb út

A szakértő kiemelte,

ha Kijev célzottan a magyar és szlovák olajellátás szabotálására törekedne, sokkal egyszerűbben és kevésbé átláthatóan is megtehetné. Nem volna más dolguk, mint a vezeték ukrán szakaszába valahol Nyugat-Ukrajnában robbantanak egy lyukat, elhelyezik mellé mondjuk egy lelőtt orosz robotrepülőgép vagy drón darabjait, és ráfogják a vezeték sérülését az oroszokra.

Teljesen triviális, mégsem tették meg mostanáig, valószínűleg részben politikai, részben gazdasági okból. Nem volt érdekük akadályozni az olajtranzitot, ugyanis szükségük volt az ebből származó, sokmillió dollárnyi tranzitbevételre.