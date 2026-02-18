2p

Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Oroszország gáz- és olajvitái Szijjártó Péter

Ha vezetéken nem lehet, tengeren hozatna orosz kőolajat Szijjártó Péter

mfor.hu

Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult, hogy tengeri útvonalon is hozathasson orosz kőoaljat, ha a Barátság kőolajvezetéket elzárnák. 

Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek annak a szabálynak, amelynek értelmében a két ország tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat a vezetékes szállítások ellehetetlenülése esetén – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten. A tárcavezető arról tájékoztatott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „politikai okokból” úgy döntött, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, amivel a Tisza Pártot akarják segíteni a közelgő parlamenti választáson. 

„Az a szándéka az ukrán elnöknek, hogy olajellátási krízist állítson elő Magyarországon, viszont a magyar kormány felkészült az ilyen esetekre. Biztosítjuk az ország stabil kőolajellátását, az üzemanyagellátást a benzinkutakon és biztosítjuk a rezsicsökkentés fenntartását is” – szögezte le. 

„Magyarország elegendő, több mint három hónapra elegendő tartalékkal rendelkezik. Ugyanakkor kihasználjuk az Európai Uniónak azt a szabályát, amelynek értelmében Magyarország és Szlovákia a tengeren is vásárolhat orosz kőolajat abban az esetben, ha a csővezetékes szállítás akadályokba ütközik” – hangsúlyozta. Szijjártó Péter bejelentette, hogy ennek megfelelően szlovák kollégájával, Juraj Blanárral közös levélben fordult az Európai Bizottsághoz, mégpedig az energiaügyi biztoshoz. 

Ebben jelezték, hogy Ukrajna politikai okokból leállította a kőolajszállítást, ezért kérték annak az európai uniós szabálynak a tiszteletben tartását és alkalmazását, amelynek értelmében Magyarország és Szlovákia tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat. „Az ennek megfelelő kezdeményezést megtettük a horvátok felé is, hiszen Horvátországon keresztül tudjuk Magyarországra szállítani a tengeri úton vásárolt kőolajat” – jegyezte meg. „A Mol meg is rendelte az első szállítmányokat, amelyek már úton is vannak. Ezek gyakorlatilag március elejére a horvátországi kikötőbe érkeznek, ahonnan öt-tíz napba telik majd a kőolaj felszállítása a magyarországi és a szlovákiai finomítókba” – tette hozzá. (MTI)

