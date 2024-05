Leginkább saját zsebét tömi meg Amerika az ukrán segélycsomaggal, fordulat pedig ettől nem lesz

Szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár a nemrég végre megszavazott, a nyugati szövetségi rendszerben nagy fellélegzéssel fogadott amerikai katonai segélycsomag részleteiről ír. Érdemes például tudni, hogy noha a viták olyan felhanggal zajlottak, hogy mennyi pénzt és fegyvert "ad" Amerika Ukrajnának, valóban a 61 milliárd dolláros csomag 72, a katonai segély 86 százalékát valójában az Egyesült Államokban fogják elkölteni (a csomag egy kisebbik része pénzügyi, illetve humanitárius segítséget is tartalmaz).

A 61 milliárd dollárból ráadásul csak nagyjából fele ennyi értékű fegyver lesz, ugyanis a csomag része a Pentagon korábbi túlköltekezésének korrekciója is, illetve az Ukrajnának átadott régi, elavult eszközöket sok esetben nem valós értékükön számolják el, hanem azon, amennyibe majd vadonatúj eszközökkel való pótlásuk fog kerülni.

Kérdés az is, hogy mikor érnek ezek az eszközök Ukrajnába. Egyes, most megrendelt tételeknél ez akár évekbe is telhet, miközben az ukrán haderő most szenved emberéletekben és területben mérhető veszteségeket a fronton leginkább a lőszer- és légvédelmirakéta-hiány miatt.

Ettől függetlenül a csomag hatalmas segítség lesz, és az év második felétől lehetővé teszi a teljesen felborult erőviszonyok némi kiegyenlítését, és ezzel esélyt ad az ukránoknak a túlélésre. Ahhoz azonban nem lesz elég, hogy Ukrajna a kezdeményezést is visszaszerezhesse, ráadásul az oroszok a következő hetekben várhatóan még hevesebb támadásokat fognak indítani az ukrán állások ellen, hogy még gyorsan kihasználják az ukránok gyengeségét.

