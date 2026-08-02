Háborúra készül a NATO Oroszországgal? Interjú Tálas Péterrel

A Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport vezetője podcastunkban beszélt arról is, hogy az ukrán dróngyártás nagyon gyorsan dolgozza fel a háborús tapasztalatokat, és ebben nyugati segítségre is támaszkodik.

Drónjaik akár 2500-3000 kilométeres távolságban lévő célpontot is képesek elérni, egy részüket pedig Oroszországon belülről indítják. Drónokkal ugyanakkor területeket el- vagy visszafoglalni nem lehet.

Nem valószínű tűzszünet idén

Az elemző kitért arra is, hogy szélesedik a frontszakasz. Oroszország szintén mélységi dróncsapásokkal operál, a civil infrastruktúrát is szándékosan támadja. Most elsősorban nem a területszerzés a célja, hanem az ellenség felőrlése és az ukrán társadalom kifárasztása. Szerinte Oroszországban általános mozgósítás továbbra sem várható, „fű alatti” viszont lehetséges.

Tálas Péter beszélt arról is, hogy az idén valószínűleg nem lesz tűzszünet.

Később is csak a frontvonalak mentén jöhet az létre, és szerinte az ukrán társadalom az ukrán területek elvesztését de facto hajlandó lenne tudomásul venni. A tűzszünet és béke szempontjából döntő kérdés a bizalom, valamint az, hogy a Nyugat milyen biztonsági garanciákat tud adni Ukrajnának.

Az elemző úgy véli, hogy nem lesz közvetlen háború Oroszország és a NATO között, ez egyik félnek sem érdeke. Az ugyanakkor elképzelhető, hogy Moszkva kisebb-nagyobb provokációkkal teszteli majd a NATO-t és az EU-t. Hozzátette: amikor Európa és a NATO a háborúra való felkészülésről beszél, akkor alapvetően a védelmi képességek fejlesztését érti alatta, tehát az elrettentés a célja.

Piacot jelenthetne a fegyverszállítás

A magyarországi kormányváltással kapcsolatban Tálas Péter kifejtette: a magyar Ukrajna-politikát tekintve már most új korszak kezdődött, hiszen a Tisza-kormány nem tekinti ellenségnek Ukrajnát. Hozzátette ugyanakkor, hogy az új kormány a kommunikációjában még nem tesz eleget az elődje által kreált ukrán ellenségkép lebontásáért.

Szerinte tudomásul kell vennie a magyar kormánynak, hogy Európa és a NATO támogatni akarja Ukrajnát, tehát nem érdemes szembenni a többséggel.

Az esetleges ukrajnai fegyverszállításokkal kapcsolatban – amit a Tisza-kormány az elődjéhez hasonlóan elutasít – pedig megjegyezte, hogy az a magyar védelmi iparnak piacot jelenthetne.

A teljes beszélgetést, amiben szó esik még többek között az ukrán belpolitikai helyzetről, valamint arról, hogy az iráni háború túl van-e már a legrosszabb fázisán, a fenti videóban tekinthetik meg.



A beszélgetés egyes fejezeteit a videó alábbi részeinél találják:

00:00 Intro, beköszönés.

02:35 Miért cserélt vezért Zelenszkij a hadseregnél?

08:16 Mozog-e Zelenszkij széke?

11:38 Hol tart most a háború?

15:13 Drónháború: Ukrajna visszavág. Mélységi csapások. Civil célpontok?

25:10 Az ukrán drónok és a nyugati technika.

30:50 Eldönthetik-e a drónok a háborút?

36:53 Trump sem engedte el Ukrajna kezét.

41:07 Lesz-e idén tűzszünet?

47:03 Hogyan lesz vége a háborúnak?

52:26 Lesz-e Oroszország-NATO háború? Orosz célok. A NATO jövője és Európa.

01:00:12 A Tisza Ukrajna-politikája. Tényleg itt a korszakváltás?

01:08:09 Orosz energia, ukrajnai fegyverszállítások, hadiipari biznisz.

01:10:33 Hol tart az iráni háború?

01:15:39 Elköszönés.

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