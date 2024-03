Háborús figyelmeztetést adott ki a budapesti orosz nagykövetség

A két kommüniké a már eddig is ismert orosz álláspontot közli a háborúval (amit továbbra is különleges hadműveletnek nevez) és annak előzményeivel kapcsolatban, ugyanakkor szót ejt a NATO-val való esetleges eszkalációról is, adta hírül az Index.

A nagykövetség gyakorlatilag az orosz elnök, Vlagyimir Putyin szavait visszhangozta. Fotó: EPA/ALEXEI DANICHEV

Utóbbival kapcsolatban a nagykövetség megemlíti a NATO által Ukrajnának leszállítandó F-16-os vadászgépek kérdését is.

Szerintük a gépek leszállítása „a NATO és Oroszország közötti közvetlen fegyveres összecsapás kockázatával járna.”

Megjegyzik, hogy ezek a repülőgépek képesek taktikai nukleáris fegyverek szállítására.

A nagykövetség szót ejt arról is, hogy „Ukrajna szuverenitásának eredeti alapjait – a semleges, blokkmentes és atomfegyvermentes státuszát – meg kell erősíteni.”

Szerintük a Krím, a Donbász és a délkelet-ukrajnai területek „függetlenedése” (a gyakorlatban Oroszországhoz csatolása) kizárólag „a 2014-es államcsíny" (Viktor Janukovics akkori elnök hatalmának megdöntése) eredménye volt, Ukrajna területi integritását pedig „a kijevi rezsimnek” azon támogatói ásták alá, akik akkor „megbuktatták Ukrajna törvényes elnökét”.