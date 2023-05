"Háborút indított ellenünk a kijevi náci rezsim" - mondta Putyin Moszkvában

„A kijevi náci rezsim által vezetett Ukrajna rátámadt Oroszországra” – mondta Vlagyimir Putyin tizenhárom perces beszédében, amiben először megemlékezett a második világháború szovjet és nyugati hőseiről és az áldozatokról. Ezután szinte azonnal elővette a jól ismert orosz propaganda-elemeket és igyekezett erős sugározni, ám ezúttal nem gesztikulált, mint legutóbb, amikor az elcsatolt négy ukrán megye vezetőit fogadva magasba emelt kézzel jelezte: győztek.

Most, a Győzelem napi ünnepségen visszafogottabb volt, de megismételte: a nyugati elit fogva tartja Ukrajnát és Oroszország nem hagyhatja, hogy „a nemzetközi terrorizmus elvegye azt, ami a miénk, Donbaszt”. Azt állította, hgy a Nyugat diktálni akar, rá akarja erőszakolni akaratát és nézeteit az orosz népre és „az igazi hősöket megszégyenítve akarnak megfélemlíteni minket”.

Russian President Vladimir Putin's speech at the Victory Parade



Key points:



Russia has rebuffed international terrorism, we will protect the inhabitants of Donbass. For our state there are no unfriendly hostile peoples either in the West or in the East.



The West… pic.twitter.com/winMw9uKQA