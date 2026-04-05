Hadijelentés: 1215 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan

Katonai repülőterekre, drónösszeszerelő műhelyekre, valamint az ukrán fegyveres erők energia- és üzemanyag-ellátását biztosító létesítményekre mért légi-, drón- és tüzérségi csapást az orosz hadsereg – közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.
A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1215 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel három harckocsit és 18 egyéb páncélozott harcjárművet, négy 155 milliméteres önjáró tarackot, öt irányított légibombát, továbbá 293 repülőgép típusú drónt.
A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást, valamint sebesülteket. A balti-tengeri Primorszk kikötőben megsérült egy üzemanyagtartály. Alekszandr Drozgyenko, Leningrád megye kormányzója valótlannak nevezte a közlést, miszerint olajvezetéket ért találat. A régió légterében az éjszaka folyamán 19 pilóta nélküli repülőszerkezetet lőtt le a légvédelem.