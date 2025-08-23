1p
Külpolitika Románia

Halálos áldozatokat szedett a vihar Romániában

mfor.hu

Egy 18 éves fiú is meghalt.

Több száz fát döntött ki, házakat és járműveket rongált meg és halálos áldozatokat is szedett Romániában a péntek esti vihar – közölte szombaton a katasztrófavédelmi felügyelőség (IGSU). Ilfov megyében két férfi – apa és fia – a Snagov-tavon evezett egy kajakban, amikor lecsapott rájuk az óránként 70-90 kilométeres sebességű széllökéssekkel érkező vihar. Holttestüket szombat reggel, több órás keresés után találták meg a mentőegységek.

Az Arges megyei Negoiesti-en gazdasági melléképület teteje omlott rá az erős szélben az alatta tartózkodókra: egy 18 éves fiú meghalt, egy 17 éves fiút és egy 40 éves férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint 18 megye 78 településén volt szükség a tűzoltók beavatkozására: 240 kidőlt fát távolítottak el az utakról, a viharban 73 gépkocsi megrongálódott. Számos udvarból, melléképületből, pincéből kellett a vizet kiszivattyúzni. A vihar a legtöbb kárt Arges, Brassó, Hunyad, és Szatmár megyében okozta, Valcea megyében órákig akadozott a forgalom a DN7-es országúton az úttestre került hordalék miatt.

(MTI)

Legalább öt napig el fog tartani a kőolajtranzit helyreállítása a Barátság vezetéken, amelyet ismét ukrán légicsapások értek – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

John Bolton, Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadójának otthonát kutatták át, titkosított dokumentumok után kutatva.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök panaszkodott az Egyesült Államok elnökének a Barátság olajvezeték elleni ukrán dróntámadást követően.

Az Integrált Élelmiszerbiztonsági Fázisosztályozás szervezete (IPC), amely világszerte méri az élelmiszerhiány és az alultápláltság mértékét, arra jutott: az éhínséggé minősítő három fő mutatószám küszöbértékét elérték.

Ismét szünetel a szállítás.  

Megalázónak nevezte a munkácsi rakétatámadást Andy Hunder, és Donald Trumphoz is volt egy-két szava.

Azt írta, hogy „orosz rakétatámadás" történt.  

Az orosz hadsereg áttörte az ukrán védelmet Pokrovszknál – közölte Igor Kimakovszkij, a „Donyecki Népköztársaság" vezetőjének tanácsadója csütörtökön az Pervij Kanal televíziós csatornán.

Az ukrán elnök részletesen reagált az éjjeli támadásra, amiben két ember súlyosan megsérült.

A külügyminiszter szerint béke kell.

