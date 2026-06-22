Halálos dróntámadás egy fekete-tengeri kereskedelmi hajó ellen

„Egy dróncsapás miatt kigyulladt egy panamai lobogó alatt közlekedő hajó. A legénység egy 58 éves, egyiptomi állampolgárságú tagja, aki szakácsként dolgozott, meghalt” – írta Olekszij Kuleba, Ukrajna helyreállítási ügyekért felelős miniszterelnök-helyettese a Telegramon, hozzátéve, hogy nyolc tengerészt kimentettek.

Az ukrán haditengerészet korábban azt állította, hogy az incidens „több áldozatot” követelt a Victress nevű teherhajó fedélzetén, amely kilenc fős, egyiptomi, török és indiai állampolgárságú legénységgel hajózott, és már nem alkalmas a továbbhaladásra. Kuleba szerint mára virradóra Oroszország két további hajót is megtámadott, amelyek belize-i és palaui zászló alatt közlekedtek, de azokban a támadásokban senki sem sebesült meg.

(MTI)