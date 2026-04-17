Harcias üzenet jött Iránból: az elsütőbillentyűn tartják az ujjukat

A Tasnim iráni hírügynökség által közzétett közlemény szerint az alakulat „szilárd elszántsággal, éber figyelemmel, vasakarattal és az elsütőbillentyűn tartott ujjal” áll készen arra, hogy reagáljon az Egyesült Államok, Izrael és szövetségeseik részéről érkező bármely fenyegetésre. A retorika illeszkedik a Forradalmi Gárda korábbi, katonai megemlékezésekhez kötődő kommunikációs mintájába, adta hírül az MTI.

Az Irán körüli konfliktusban április 8. óta tűzszünet van érvényben, amely várhatóan április 22-én jár le. Pakisztán közreműködésével nemzetközi erőfeszítések zajlanak a tartós megállapodás elérése érdekében.

A tárgyalások központi kérdései közé tartozik az iráni atomprogram, a Hormuzi-szoros hajózási biztonsága, valamint az iráni támogatás a térségbeli, hozzá kötődő fegyveres csoportoknak, köztük a libanoni Hezbollahnak.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadta meg Iránt.