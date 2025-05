Harmadik világháborútól tartanak – ezt az országot okolják a nyugatiak

A második világháború befejezésének 80. évfordulója előtt készült YouGov-felmérés szerint a nyugat-európaiak és az amerikaiak jelentős része attól tart, hogy a következő öt-tíz évben kitörhet egy újabb világháború, írta meg a Guardian.

Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban és Spanyolországban a válaszadók 41 és 55 százaléka tartja ezt valószínűnek, az Egyesült Államokban 45 százalék.

A megkérdezettek többsége szerint egy ilyen konfliktusban nukleáris fegyvereket is bevetnének, és a veszteségek meghaladhatnák a második világháború halálos áldozatainak számát. A résztvevők 57 és 73 százaléka szerint több ember veszne oda, mint 1939 és 1945 között, 25 és 44 százalék pedig attól tart, hogy az emberiség többsége elpusztulna.

A háború lehetséges kirobbantójaként a legtöbben Oroszországot nevezték meg: a nyugat-európai országokban 72 és 82 százalék látja benne a legnagyobb veszélyforrást, az amerikai válaszadók körében ez az arány 69 százalék. Ugyanakkor sokan az Egyesült Államokat is fenyegetésként élik meg: Spanyolországban a megkérdezettek 58, Németországban 55, Franciaországban 53 százaléka tartja ezt reális veszélynek.

A legtöbben úgy gondolják, országuk egy esetleges háború részese lenne, de csak kevesen bíznak hadseregük védelmi képességében. Olaszországban mindössze 16 százalék véli úgy, hogy a hadsereg képes lenne megvédeni az országot, Franciaországban ez az arány 44 százalék. Az Egyesült Államokban viszont a válaszadók 71 százaléka bízik a saját haderejében.

A múlt tanulságait a többség ma is fontosnak tartja. A nyugat-európaiak és az amerikaiak 82 és 90 százaléka szerint a második világháború eseményeit továbbra is tanítani kell, 72 és 87 százalékuk pedig úgy véli, az akkori történések ma is relevánsak. Többen – 44 és 59 százalék között – úgy gondolják, hogy a náci rezsimhez hasonló bűntettek más nyugati országokban is megtörténhetnek és az Egyesült Államokban is sokan (44 és 60 százalék között) reálisnak tartják ezt a lehetőséget – köztük az amerikai válaszadók több mint fele.