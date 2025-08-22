Harmadszor is leállt a Barátság-kőolajvezeték, Szijjártó Péter szerint újabb támadás történt

“Az éjszaka folyamán kaptuk a hírt, hogy ismételten – rövid időn belül immár harmadszor – támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket az orosz-belorusz határnál. A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt!”, közölte a külgazdasági és külügyminiszter péntek reggel Facebook oldalán.

Szerinte ez “egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen”. További részletek egyelőre nem ismertek.

Legutóbb vasárnap éjjel érte ukrán dróntámadás a kőolajvezetéket, akkor egy oroszországi transzformátorállomás károsodott. Ezt követően kedd késő este állt helyre a kőolajszállítás a külgazdasági és külügyminiszter szerint, miután az oroszok kijavították a károkat.