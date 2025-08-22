1p
Külpolitika Olaj Orosz-ukrán konfliktus Szijjártó Péter

Harmadszor is leállt a Barátság-kőolajvezeték, Szijjártó Péter szerint újabb támadás történt

mfor.hu

Ismét szünetel a szállítás.  

“Az éjszaka folyamán kaptuk a hírt, hogy ismételten – rövid időn belül immár harmadszor – támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket az orosz-belorusz határnál. A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt!”, közölte a külgazdasági és külügyminiszter péntek reggel Facebook oldalán.

Szerinte ez “egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen”. További részletek egyelőre nem ismertek.

Legutóbb vasárnap éjjel érte ukrán dróntámadás a kőolajvezetéket, akkor egy oroszországi transzformátorállomás károsodott. Ezt követően kedd késő este állt helyre a kőolajszállítás a külgazdasági és külügyminiszter szerint, miután az oroszok kijavították a károkat. 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kifakadt a munkácsi támadás után az Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke

Kifakadt a munkácsi támadás után az Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke

Megalázónak nevezte a munkácsi rakétatámadást Andy Hunder, és Donald Trumphoz is volt egy-két szava.

Orbán Viktor csütörtök délután leírta, amit Sulyok Tamás kitörölt a munkácsi rakétatámadásról

Orbán Viktor csütörtök délután leírta, amit Sulyok Tamás reggel még kitörölt a munkácsi rakétatámadásról

Azt írta, hogy „orosz rakétatámadás” történt.  

Nagyon rossz hírt kapott Kijev a kelet-ukrajnai frontról

Nagyon rossz hírt kapott Kijev a kelet-ukrajnai frontról

Az orosz hadsereg áttörte az ukrán védelmet Pokrovszknál – közölte Igor Kimakovszkij, a „Donyecki Népköztársaság” vezetőjének tanácsadója csütörtökön az Pervij Kanal televíziós csatornán.

Munkácsi támadás

Már Zelenszkij is megszólalt a Munkácsot ért orosz támadásról

Az ukrán elnök részletesen reagált az éjjeli támadásra, amiben két ember súlyosan megsérült.

Szijjártó Péter megszólalt Munkács orosz támadása után

Szijjártó Péter megszólalt Munkács orosz támadása után

A külügyminiszter szerint béke kell.

Amerikai üzemet lőttek az oroszok Munkácson

15 ember sérült meg a támadásban.

Szijjártó Péter: Donald Trump nem hívta fel Orbán Viktort

Szijjártó Péter: Donald Trump nem hívta fel Orbán Viktort

Putyin Budapestre érkezhet a minisztere szerint.

Közelebb jött a háború a magyar határhoz: támadás érte Munkácsot

Oroszország az augusztus 21-ére virradó éjszaka rakéták és drónok hullámát indította el Ukrajna több városa ellen. 12 ember megsebesült, Munkács városában pedig tűz keletkezett egy nagy elektronikai gyárban. Más városokból, köztük Lvivből is károkat jelentettek.

Beindította a gázai offenzívát az izraeli hadsereg

Beindította a gázai offenzívát az izraeli hadsereg

A város külterületeit már elfoglalták.

Helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság vezetéken

Szijjártó Péter közölte a jó hírt. 

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168