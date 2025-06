Három megállapodás készül Montenegróval

Gyarapszik a NER-es másodvonal is.

„Én azt gondolom, hogy nincsen épeszű ember ezen a világon, aki azt gondolná, hogy Ukrajna jobb helyzetben vagy jobb állapotban van, mint bármely nyugat-balkáni ország. Ezért mi, magyarok továbbra is minden támogatást megadunk a nyugat-balkáni országoknak, így köztük Montenegrónak is ahhoz, hogy minél előbb csatlakozhassanak az Európai Unióhoz” – tette hozzá.

„A magyar vállalatok eddig is fontos szerepet játszanak a montenegrói piacon, most újabb lehetőségeket kapnak” – összegezte Szijjártó Péter.

„Meg fogjuk kötni hamarosan a beruházásvédelmi megállapodást. Megállapodást fogunk kötni arról, hogy Montenegró magyar vállalati technológiákat használ a digitalizálás és az adatközpontépítés terén, és megállapodást fogunk kötni magyar vállalatok részvételéről Montenegró infrastruktúra-fejlesztésében, elsősorban a közúti és a vasúti fejlesztésekben, hiszen a Budapest-Belgrád vasútvonal felújítása is egy teljesen új dimenzióba kerülhet, ha azt Bar kikötőjéig meg fogjuk tudni hosszabbítani” – sorolta.

Szijjártó Péter elmondta, hogy három új megállapodásról egyeztettek a gazdasági együttműködés fejlesztése érdekében – számolt be róla az MTI.

