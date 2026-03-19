4p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Külpolitika ENSZ Közel-keleti válság

Hat ország üzent Iránnak: nyissák meg a Hormuzi-szorost!

mfor.hu

Öt nyugat-európai ország és Japán közös közleményben fejezte ki készségét a biztonságos hajózás helyreállítására a Hormuzi-szorosban.

A londoni miniszterelnöki hivatal által csütörtökön ismertetett kommünikét Nagy-Britannia, Németország, Franciaország, Olaszország, Hollandia és Japán írta alá.

A nyilatkozatban a hat ország „a lehető legerőteljesebb hangnemben” elítéli a Perzsa-öbölben közlekedő fegyvertelen kereskedelmi hajók, valamint a polgári célú térségi infrastrukturális létesítmények, köztük az olaj- és földgázipari üzemek elleni iráni támadásokat és a Hormuzi-szoros lezárását.

Európa és Japán közösen lépne
Európa és Japán közösen lépne
Fotó: DepositPhotos.com

A szoros a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonala, amelyen a globális nyersolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok 20 százaléka halad át.

A hat ország a közös csütörtöki közleményben felszólította Iránt, hogy haladéktalanul vessen véget a szoros hajóforgalmát fenyegető tevékenységének, fejezze be a vízi út elaknásítását és hagyjon fel a hajók elleni drón- és rakétatámadásokkal.

A kommünikét aláíró országok hangsúlyozzák, hogy az ilyen jellegű beavatkozás a nemzetközi hajóforgalomba és a globális energiaellátási hálózatok működésének megzavarása a nemzetközi béke és biztonság elleni fenyegetésnek minősül a vonatkozó ENSZ-határozatok alapján.

„Ennek figyelembevételével a polgári infrastruktúra, az olaj- és gázipari létesítmények elleni támadások azonnali és átfogó moratóriumát követeljük” – áll a hat ország Londonban ismertetett csütörtöki közös nyilatkozatában.

Az aláíró kormányok közölték: készek hozzájárulni olyan „megfelelő erőfeszítésekhez”, amelyek célja a biztonságos áthaladás biztosítása a Hormuzi-szorosban.

A hat kormány részletek nélkül közölte azt is, hogy üdvözli „az előkészítő tervezésben részes” országok elkötelezettségét. A nyilatkozat ugyanakkor nem részletezi, hogy mely országokról van szó, sem azt, hogy a közleményben említett „előkészítő tervezés” mire irányul.

A kommüniké nem tesz említést arról sem, hogy az aláíró országok hajlandók-e haditengerészeti erőket vagy egyéb fegyveres alakulatokat a Hormuzi-szoros térségébe küldeni, ahogy ezt Washington az elmúlt napokban szorgalmazta.

Életképes terv

Csütörtökön, még a közös közlemény kiadása előtt Keir Starmer brit kormányfő, Mark Rutte NATO-főtitkár és Emmanuel Macron francia elnök külön telefonos egyeztetést tartott a Hormuzi-szorosban kialakult helyzetről.

A Downing Street erről szóló tájékoztatásának megfogalmazása szerint a három vezető „létfontosságúnak” nevezte egy „életképes terv” közös kidolgozását a szoros hajóforgalmának biztosítására.

Több NATO-tagállam, köztük Nagy-Britannia korábban azt közölte, hogy nem vesz részt az Irán ellen indított amerikai és izraeli támadó hadműveletekben.

Keir Starmer a Downing Streeten e hét elején tartott sajtóértekezletén úgy fogalmazott, hogy Nagy-Britanniát „nem fogják belerángatni” az iráni háborúba és a szélesebb térségben kialakult konfliktusba.

Nevek említése nélkül hozzátette: akik szerint Nagy-Britanniának „fejest kellett volna ugrania ebbe a háborúba”, nem is alkottak teljes képet arról, hogy „mibe küldenék bele fegyveres erőinket, és arra sem volt tervük, hogy miként keverednénk ki ebből”. A munkáspárti brit miniszterelnök kijelentette, hogy nem hajlandó háborúba vinni Nagy-Britanniát mindaddig, amíg nincs meggyőződve a háború jogi megalapozottságáról, és arról, hogy a hadműveletek mögött életképes, átgondolt tervek állnak.

E kijelentések miatt Donald Trump amerikai elnök többször is éles hangú, személyre szóló nyilatkozatokban bírálta a brit kormányfőt.

(MTI) 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal! (x)

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168