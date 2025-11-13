Hatalmas megkönnyebbülést hoz Donald Trump aláírása

3p
Szerdán aláírta azt a törvényt az amerikai elnök, amely véget vet az Egyesült Államok történetének leghosszabb, 43 napig tartó kormányzati leállásának.

Az aláírásra néhány órával azután került sor, hogy a Képviselőház megszavazta a közétkeztetési programok újraindítását, a több százezer szövetségi alkalmazott elmaradt bérének kifizetését, valamint a részben leállt légiforgalmi irányítás helyreállítását – írja a Reuters.

Most már békésebb lehet a Capitolium
Fotó: DepositPhotos.com

A demokraták nem érték el céljukat

A republikánusok által irányított képviselőház 222–209 arányban fogadta el a csomagot. Donald Trump támogatása segített összetartani pártját a demokrata képviselők heves ellenállása ellenére, akik dühösek voltak amiatt, hogy a szenátusi demokrata vezetés által kezdeményezett huzavona végül nem hozott megállapodást a szövetségi egészségbiztosítási támogatások meghosszabbításáról.

Trump aláírása – miután a törvényjavaslatat a héten korábban a Szenátus is elfogadta – lehetővé teszi, hogy a leállás miatt tétlenségre kényszerült szövetségi dolgozók akár már csütörtökön visszatérjenek a munkába. Az azonban továbbra sem világos, mikor áll helyre teljes mértékben a kormányzati szolgáltatások és hivatalok működése.

„Nem engedhetjük meg, hogy ez még egyszer megtörténjen” – mondta Trump az Ovális Irodában tartott, késő esti aláírási ceremónián, amelyen egyúttal a demokratákat is bírálta. „Ez nem módja egy ország irányításának.”

Január végéig rendben van

A megállapodás január 30-ig biztosítja a kormányzati finanszírozást, ami azt jelenti, hogy a szövetségi költségvetés évente mintegy 1,8 billió dollárral növeli az Egyesült Államok 38 billió dolláros államadósságát.

A leállás vége némi reményt ad arra, hogy az olyan alapvető szolgáltatások, mint a légi közlekedés, a hálaadás körüli utazási csúcsidőszak előtt helyreállhatnak. Az élelmiszersegély-program újraindítása pedig segíthet a háztartásoknak, hogy több pénzt fordítsanak a karácsonyi bevásárlási szezonra.

A döntés egyúttal azt is jelenti, hogy a következő napokban ismét megindulnak a gazdasági adatszolgáltatások a legfontosabb statisztikai hivataloktól. Az adatok hiánya miatt befektetők, döntéshozók és háztartások egyaránt bizonytalanságban voltak a munkaerőpiac állapotáról, az inflációs trendekről, valamint a fogyasztás és a gazdasági növekedés üteméről.

Ugyanakkor bizonyos adathiányok véglegesek maradhatnak: a Fehér Ház közölte, hogy az októberi foglalkoztatási és fogyasztói árindex-jelentések valószínűleg soha nem kerülnek nyilvánosságra.

Közgazdászok becslései szerint a leállás minden egyes hetében több mint egytized százalékponttal csökkentette a bruttó hazai terméket, bár az elmaradt termelés nagy részének visszapótlása várható a következő hónapokban.

