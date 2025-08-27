2p
Külpolitika Ukrajna

Hatalmas változás jön az ukrán-magyar határon is

mfor.hu

Lazított az ukrán kormány, olyanok is átléphetik a határt, akik eddig nem.

A kormány módosította kedden az államhatár átlépésének rendjét, az új szabályozás szerint a 18 és 22 év közötti férfiak mostantól a hadiállapot ideje alatt is akadálytalanul átléphetik a határt – közölte Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök és Ihor Klimenko belügyminiszter a Telegramon.

„A 18 és 22 év közötti férfiak akadálytalanul átléphetik a határt a hadiállapot idején. Ez minden, az adott korosztályba tartozó állampolgárra vonatkozik. Ez a döntés azokra a polgárokra is érvényes, akik különböző okok miatt külföldön tartózkodnak. Azt szeretnénk, hogy az ukránok a lehető legszorosabb kapcsolatot tartsák fenn Ukrajnával. A változások a rendelet hivatalos közzétételét követő napon lépnek hatályba”

- fejtette ki a kormányfő.

Klimenko hozzátette, hogy a 22 éves korig bezárólag minden férfinak joga lesz akadálytalanul átlépni az államhatárt. „Ennek a lépésnek a célja elsősorban az, hogy a fiatal ukránok számára szélesebb lehetőségeket biztosítsunk a tanulásra, szakmai gyakorlatra, legális külföldi munkavállalásra, hogy a megszerzett tapasztalatokat később Ukrajna fejlődésére használhassák fel” – emelte ki a belügyminiszter.

Volodimir Zelenszkij elnök augusztus 12-én, az Ukrán Ifjúsági Fórum résztvevőivel tartott találkozón közölte, hogy utasította a kormányt: „dolgozza ki annak lehetőségét”, miként lehetne egyszerűsíteni a 18 és 22 év közötti ukrán állampolgárok határátlépését. Eddig Ukrajnában a hadiállapot miatt 18 év volt a felső korhatár a férfiak szabad kiutazására.

(MTI)

