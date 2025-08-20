1p
Külpolitika Olaj Orosz-ukrán konfliktus Szijjártó Péter

Helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság vezetéken

mfor.hu

Szijjártó Péter közölte a jó hírt. 

Helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság vezetéken keresztül az oroszországi transzformátorállomást ért vasárnap éjszakai ukrán támadást követően – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden késő este a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be, hogy az elmúlt percekben helyreállt a szállítás Magyarország felé a Barátság kőolajvezetéken az ukrán dróncsapást követően. „A támadás okozta károk gyors elhárítását az imént megköszöntem Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettesnek” – írta.

„Elvárjuk, hogy Ukrajna ne kövessen el újabb támadást a hazánk energiaellátása szempontjából kritikus vezeték ellen. Ez a háború nem a mi háborúnk, minket hagyjanak ki belőle!!” – tette hozzá. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Trump szerint Putyin talán mégse akar megállapodást kötni Ukrajnával kapcsolatban.

Trump szerint Putyin talán mégse akar megállapodást kötni Ukrajnával kapcsolatban.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kedden azt mondta, reméli, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök lépéseket tesz az ukrajnai háború befejezése érdekében, de elismerte, hogy a Kreml vezetője esetleg egyáltalán nem akar megállapodást kötni, hozzátéve, hogy ez „nehéz helyzetet” teremtene Putyin számára.

Eljöhet Orbán Viktor nagy pillanata a Putyin-Zelenszkij találkozóval

Eljöhet Orbán Viktor nagy pillanata a Putyin-Zelenszkij találkozóval

Magyarország lehet a vendéglátója a tervezés alatt álló béketalálkozónak az orosz és ukrán vezető között.

Fordulat jöhet a Gázai övezetben?

Fordulat jöhet a Gázai övezetben?

Elfogadta a tűzszüneti javaslatot a Hamász.  

Donald Trump: elérhetővé vált az orosz-ukrán békemegállapodás

Donald Trump: elérhetővé vált az orosz-ukrán békemegállapodás

Elérhetővé vált egy békemegállapodás az ukrajnai háború lezárására – közölte hétfőn Donald Trump amerikai elnök európai vezetőkkel és a NATO főtitkárával tartott megbeszélésének sajtónyilvános részén.

Amerikai katonák mehetnek Ukrajnába? – Putiyn várja Trump hívását

Amerikai katonák mehetnek Ukrajnába? Putyin várja Trump hívását

A washingtoni Trump-Zelenszkij találkozó előtti sajtótájékoztatón ez a kérdés is felmerült. 

Orbán Viktorék nem akármilyen telekonferenciára kaptak meghívót

Orbán Viktorék nem akármilyen telekonferenciára kaptak meghívót

A Trump-Zelenszkij egyeztetés után tájékoztatják az európai vezetőket. 

Zelenszkij

Zelenszkij nagyon fájdalmas engedményekre kényszerülhet hétfő este

Ukrajnának jelentős területekről kell de facto lemondania, és nem lehet a NATO tagja.

Trump majdnem Putyin arcába vágta az ajtót?

Trump majdnem Putyin arcába vágta az ajtót?

Egyes sajtóhírek szerint igen.

Szijjártó Péter kiakadt: nekiugrott az ukrán külügyminiszter?

Szijjártó Péter kiakadt: nekiugrott az ukrán külügyminiszter?

Diplomáciai odamondogatást hozott a hétfő.

A Világélelmezési Program segélyszállítmányai egy gázai határátkelőnél (korábbi felvétel)

Óriási tüntetések Izraelben – megdöbbentő dolgot látott egy magyar újságíró a gázai határnál

A háború befejezését és a túszok kiszabadítását követelték tüntetők Izraelben. Eközben az egyiptomi-gázai határnál tíz kilométer hosszú, segélyeket szállító kamionsor torlódott fel.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168