3p
Külpolitika Donald Trump Orbán Viktor Energiapiac Gáz Olaj Paksi Atomerőmű

Hétezer milliárd forintba kerülhet Orbán Viktor washingtoni alkuja

mfor.hu

Szent-Iványi István azzal kapcsolatban mondott véleményt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök megállapodott a Magyarországot megillető szankciós mentességekről energiaellátás terén.

„Orbán elérte azt, amit akart, de nagyon sokba kerül ez nekünk”, írta a külpolitikai elemző Facebook oldalán.

„Orbán számára a tét nagy volt: ha nem kap mentességet, az nem csak a költségvetésen ütött volna nagy léket, de ami most még fontosabb, a külpolitikája és vele együtt a tehetségéről, képességeiről gondosan felépített kép is teljesen hiteltelenné vált volna, ami pedig a közelgő választások előtt nagyon rossz előjel”, fogalmazott.

Hozzátette: Trump elnök engedékenynek bizonyult, de „alaposan megkérte ennek az árát.” Ráadásul „az sincs még köbe vésve, ami szóban a munkaebéden elhangzott”, írta Szent-Iványi István arra utalva, hogy az amerikai elnök sokszor változtatja az álláspontját, mostani engedékenysége pedig szembemegy azzal, amit egy hete mondott és amit az adminisztráció és a Szenátus kétpárti nyilatkozata képvisel. Kifejtette, hogy sajtóhírek szerint a mentesség csak egy évre szól.

Donald Trump fogadja Orbán Viktort a Fehér Házban 2025. november 7-én
Donald Trump fogadja Orbán Viktort a Fehér Házban 2025. november 7-én
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Azzal kapcsolatban, hogy mi az ára a mostani egyezségnek, az elemző idézte a Bloomberg számítását:

eszerint ez akár 7000 milliárd forint is lehet. Ez „messze több, mint az a felár, amit a szabadpiacról beszerezhető olaj jelentett volna számunkra.”

A nukleáris együttműködés (fűtőelemek, moduláris erőművek, elhasznált fütőelemek helyben tárolása) becsült összegének egy része nem kötelező vételi ajánlat, csak szándéknyilatkozat (ez különösen a legnagyobb tételre vonatkozik, a moduláris nukleáris erőművekre), de „az egyezményben rögzített tételek is igen jelentősek. Ez kétségtelenül komoly siker, mármint az amerikai félnek, amelyik már hónapok óta határozottan szorgalmazza ezt a megállapodást”, véli Szent-Iványi István. Szerinte hasonló megállapodással fizette meg Fico (Robert Fico szlovák miniszterelnök) is a washingtoni út árát.

Paks szankciók alóli mentesítésével kapcsolatban kifejtette: ez feltételes mentesítés, további hatásvizsgálatok függvénye. De „nyilván ez is meglesz, ha a magyar kormány mélyen benyúl a bukszába és megvásárolja mindazt, ami az ajánlati listán szerepel.”

Szent-Iványi István szerint szürreális eleme a megállapodások a magyar űrállomás. „Amiről persze rögtön kiderült, hogy nem is magyar űrállomás lesz, hanem magyar hozzájárulás egy amerikai magánvállalat, a Voyager majdan megépülő űrállomásához és akkor végre egy második magyar űrhajós is kijuthat a világűrbe, de előtte jó lenne eljuttatni zavartalanul a magyar utasokat mondjuk Nagykátáról a Nyugati pályaudvarra, mert jelenleg még ez is komoly kihívás számunkra”.

Végezetül kifejtette: „a propagandamédiában ez minden idők legsikeresebb látogatásaként lesz eladva”, de „még kérdéses, hogy mit hoz ez a jövő évi választásokon a Fidesz számára.”

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Így ünnepelt Orbán Balázs a washingtoni megállapodás után

Orbán Viktor politikai igazgatója nem fukarkodott a jelzőkkel, miután a miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök megállapodott a Magyarországot megillető mentességekről energiaellátás terén.  

Mentesség az orosz olajra, földgázra és Paksra – Szijjártó Péter is értékelte a washingtoni egyezményt

Az Egyesült Államok kormánya mentességet ad az orosz energetikai szektort célzó szankciók alól Magyarország vonatkozásában mindennemű szállításra a Barátság kőolajvezetéken és a Török Áramlat földgázvezetéken keresztül – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Washingtonban.

Trump fontos kijelentést tett a budapesti csúcstalálkozóról

A munkaebéd előtt sajtótájékoztatót tartottak.

Zelenszkij is megszólalt Orbán Viktor amerikai látogatásáról

Zelenszkij is megszólalt Orbán Viktor amerikai látogatásáról

Az ukrán elnök szerint Orbán Viktor most Oroszország élő üzenetküldő szolgáltatása az Egyesült Államokban. Nem neheztel Magyarországra, de úgy érzi, nem maradhat csendben, amikor a magyar kormány orosz propagandát terjeszt.

Trump-torony épülhet a NATO által lebombázott épület helyén Belgrádban

Trump-torony épülhet a NATO által lebombázott épület helyén Belgrádban

A jugoszláv néphadsereg egykori épülete műemlék volt, de a szerb parlament döntése szerint már nem az. Trump luxusszállodája zöld utat kapott.

Orbán Viktor nemcsak a szankciók miatt ment az Egyesült Államokba?

Magyar Péter legyőzése Orbán Viktor amerikai látogatásának valódi célja?

Nemzetközi sajtószemlénk a washingtoni amerikai-magyar csúcstalálkozó előtt.

Kiszivárgott: ezekről állapodhatott meg Orbán Viktor és Donald Trump

Kiszivárgott: ezekről állapodhatott meg Orbán Viktor és Donald Trump

A Bloomberg szellőztette meg a várható megállapodás részleteit.

Magyar zászlót lenget a szél a Blair House homlokzatán

Trump többre tartja Orbán Viktort, mint Zelenszkijt?

A felkínált szálláshely erre utal.

Jászai Gellért megkezdte hivatalos programját Washingtonban

A 4iG Nyrt. elnöke és Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete az Orbán Viktor által vezetett magyar delegáció tagjaként vesz részt az Egyesült Államokban zajló hivatalos látogatáson.

Több ezer ukrán bányász rekedt a melyben az orosz rakétatámadás után

Több ezer ukrán bányász rekedt a mélyben az orosz rakétatámadás után

A Kyiv Post arról számol be, hogy az orosz csapás elvágta a bánya áramellátását.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168