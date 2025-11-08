Hétezer milliárd forintba kerülhet Orbán Viktor washingtoni alkuja

„Orbán elérte azt, amit akart, de nagyon sokba kerül ez nekünk”, írta a külpolitikai elemző Facebook oldalán.

„Orbán számára a tét nagy volt: ha nem kap mentességet, az nem csak a költségvetésen ütött volna nagy léket, de ami most még fontosabb, a külpolitikája és vele együtt a tehetségéről, képességeiről gondosan felépített kép is teljesen hiteltelenné vált volna, ami pedig a közelgő választások előtt nagyon rossz előjel”, fogalmazott.

Hozzátette: Trump elnök engedékenynek bizonyult, de „alaposan megkérte ennek az árát.” Ráadásul „az sincs még köbe vésve, ami szóban a munkaebéden elhangzott”, írta Szent-Iványi István arra utalva, hogy az amerikai elnök sokszor változtatja az álláspontját, mostani engedékenysége pedig szembemegy azzal, amit egy hete mondott és amit az adminisztráció és a Szenátus kétpárti nyilatkozata képvisel. Kifejtette, hogy sajtóhírek szerint a mentesség csak egy évre szól.

Donald Trump fogadja Orbán Viktort a Fehér Házban 2025. november 7-én

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Azzal kapcsolatban, hogy mi az ára a mostani egyezségnek, az elemző idézte a Bloomberg számítását:

eszerint ez akár 7000 milliárd forint is lehet. Ez „messze több, mint az a felár, amit a szabadpiacról beszerezhető olaj jelentett volna számunkra.”

A nukleáris együttműködés (fűtőelemek, moduláris erőművek, elhasznált fütőelemek helyben tárolása) becsült összegének egy része nem kötelező vételi ajánlat, csak szándéknyilatkozat (ez különösen a legnagyobb tételre vonatkozik, a moduláris nukleáris erőművekre), de „az egyezményben rögzített tételek is igen jelentősek. Ez kétségtelenül komoly siker, mármint az amerikai félnek, amelyik már hónapok óta határozottan szorgalmazza ezt a megállapodást”, véli Szent-Iványi István. Szerinte hasonló megállapodással fizette meg Fico (Robert Fico szlovák miniszterelnök) is a washingtoni út árát.

Paks szankciók alóli mentesítésével kapcsolatban kifejtette: ez feltételes mentesítés, további hatásvizsgálatok függvénye. De „nyilván ez is meglesz, ha a magyar kormány mélyen benyúl a bukszába és megvásárolja mindazt, ami az ajánlati listán szerepel.”

Kapcsolódó cikk Mentesség az orosz olajra, földgázra és Paksra – Szijjártó Péter is értékelte a washingtoni egyezményt Megvolt a Trump-Orbán csúcs.

Szent-Iványi István szerint szürreális eleme a megállapodások a magyar űrállomás. „Amiről persze rögtön kiderült, hogy nem is magyar űrállomás lesz, hanem magyar hozzájárulás egy amerikai magánvállalat, a Voyager majdan megépülő űrállomásához és akkor végre egy második magyar űrhajós is kijuthat a világűrbe, de előtte jó lenne eljuttatni zavartalanul a magyar utasokat mondjuk Nagykátáról a Nyugati pályaudvarra, mert jelenleg még ez is komoly kihívás számunkra”.

Végezetül kifejtette: „a propagandamédiában ez minden idők legsikeresebb látogatásaként lesz eladva”, de „még kérdéses, hogy mit hoz ez a jövő évi választásokon a Fidesz számára.”