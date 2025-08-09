3p
Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Hiába a készülő béketárgyalás: újabb orosz csapás indult Ukrajna ellen

mfor.hu

Oroszország nagyszabású támadást hajtott végre szombatra virradóan Ukrajna ellen: 47 darab Sahed típusú csapásmérő drónt és különböző utánzó drónokat, valamint két Iszkander-K rakétát indítottak- jelentette az ukrán légierő. A támadásoknak az eddigi adatok szerint két halálos áldozata és több sérültje van.

A közlemény szerint a csapásmérő drónok Csernyihiv, Szumi, Harkiv és Donyeck megyék frontközeli térségeit támadták, míg a rakéták célpontja Dnyipro városa volt. Az előzetes adatok alapján a légvédelem megsemmisített vagy semlegesített egy Iszkander-K rakétát és 16 ellenséges drónt.

Szerhij Liszak, a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk megye kormányzója közölte, hogy reggel az orosz csapatok rakétacsapást mértek Dnyipróra. A támadás következtében három ember megsérült, károk keletkeztek a polgári infrastruktúrában, és tüzek keletkeztek.

Hozzátette, hogy megrongálódott egy iparvállalat, egy nem használt épület, valamint több gépkocsi is.

Olekszandr Prokugyin, a dél-ukrajnai Herszon megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az orosz erők szombaton délelőtt drónnal csapást mértek a megyeszékhely, Herszon peremvidékén egy menetrend szerinti autóbuszra, a támadásban két ember életét vesztette, további tizenhatan pedig megsérültek. Később a megyei rendőrség arról adott hírt, hogy a mentési művelet során az orosz erők újabb támadást intéztek, amelyben három rendőr könnyebben megsérült.

Az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat közölte, hogy orosz dróncsapás következtében hatan sérültek meg – köztük egy gyerek a Harkiv megyei csuhujivi járásban. „Éjjel a harkivi régióbeli Balaklija városa ismét orosz drónok támadásának volt kitéve. Egy magánlakóházat és egy nem lakás célú épületet találtak el a város központjában” - adta hírül Vitalij Karabanov, a város polgármestere, de személyi sérülésről nem számolt be.

Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy az elmúlt 24 órában a frontvonalon 163 fegyveres összecsapás volt, az orosz csapatok főként Donyeck megyében, Pokrovszk és Novopavlivka térségét támadták.

A kijevi katonai vezetés szombati összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége mostanra meghaladta az 1 millió 62 ezer főt. Pénteken az ukrán erők más haditechnikai eszközök mellett megsemmisítettek öt orosz harckocsit, 42 tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 147 drónt.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Zelenszkij eltökélt: nem ad át területeket Oroszországnak

Zelenszkij eltökélt: nem ad át területeket Oroszországnak

Zelenszkij jelezte: ezt a háborút Ukrajna nélkül, az ő kihagyásukkal lezárni nem lehet.

Trump letérdel Putyinnak a csúcson

Moszkva szinte minden követelését elfogadná az amerikai elnök a hírforrások szerint. 

Alaszkában lesz a Trump-Putyin csúcstalálkozó

Alaszkában lesz a Trump-Putyin csúcstalálkozó

Alaszkában tartják Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozóját augusztus 15-én, pénteken. Ezt az amerikai elnök jelentette be Truth Social közösségi oldalán pénteken.

Rácz András szerint Putyinék az időt húzzák

Rácz András szerint Putyinék az időt húzzák

Az orosz javaslat csak időnyerésre szolgál.

Fox News: Trump-Putyin találkozó helyszíne lehet Magyarország?

Fox News: Trump-Putyin találkozó helyszíne lehet Magyarország?

Egyelőre még nincs döntés a kérdésben.

Nagyon érik a Trump-Putyin találkozó

Nagyon érik a Trump-Putyin találkozó

Nem kell hozzá Zelenszkij ukrán elnök.

Elfogadták Gáza megszállásának tervét

Elfogadták Gáza megszállásának tervét

Cél a Hamász leszerelése.

Putyin megmondta, hol találkozna Trumppal

Baráti helyszínen. 

Hivatalos Trump és Putyin találkozni fognak

Hivatalos: Trump és Putyin találkozni fognak

Megállapodott Oroszország és az Egyesült Államok arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozni fog a közeljövőben – jelentette be Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója csütörtökön Moszkvában.

Durva vámok jöhetnek a chipekre és félvezetőkre

Durva vámok jöhetnek a chipekre és félvezetőkre

Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy az Egyesült Államok „körülbelül 100 százalékos” vámot vet ki az importált félvezető chipekre, hozzátéve, hogy a chipgyártók elkerülhetik a vámot, ha befektetnek az amerikai gyártásba.

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168