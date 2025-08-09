Hiába a készülő béketárgyalás: újabb orosz csapás indult Ukrajna ellen

A közlemény szerint a csapásmérő drónok Csernyihiv, Szumi, Harkiv és Donyeck megyék frontközeli térségeit támadták, míg a rakéták célpontja Dnyipro városa volt. Az előzetes adatok alapján a légvédelem megsemmisített vagy semlegesített egy Iszkander-K rakétát és 16 ellenséges drónt.

Szerhij Liszak, a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk megye kormányzója közölte, hogy reggel az orosz csapatok rakétacsapást mértek Dnyipróra. A támadás következtében három ember megsérült, károk keletkeztek a polgári infrastruktúrában, és tüzek keletkeztek.

Hozzátette, hogy megrongálódott egy iparvállalat, egy nem használt épület, valamint több gépkocsi is.

Olekszandr Prokugyin, a dél-ukrajnai Herszon megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az orosz erők szombaton délelőtt drónnal csapást mértek a megyeszékhely, Herszon peremvidékén egy menetrend szerinti autóbuszra, a támadásban két ember életét vesztette, további tizenhatan pedig megsérültek. Később a megyei rendőrség arról adott hírt, hogy a mentési művelet során az orosz erők újabb támadást intéztek, amelyben három rendőr könnyebben megsérült.

Az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat közölte, hogy orosz dróncsapás következtében hatan sérültek meg – köztük egy gyerek a Harkiv megyei csuhujivi járásban. „Éjjel a harkivi régióbeli Balaklija városa ismét orosz drónok támadásának volt kitéve. Egy magánlakóházat és egy nem lakás célú épületet találtak el a város központjában” - adta hírül Vitalij Karabanov, a város polgármestere, de személyi sérülésről nem számolt be.

Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy az elmúlt 24 órában a frontvonalon 163 fegyveres összecsapás volt, az orosz csapatok főként Donyeck megyében, Pokrovszk és Novopavlivka térségét támadták.

A kijevi katonai vezetés szombati összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége mostanra meghaladta az 1 millió 62 ezer főt. Pénteken az ukrán erők más haditechnikai eszközök mellett megsemmisítettek öt orosz harckocsit, 42 tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 147 drónt.

(MTI)