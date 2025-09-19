Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika Ausztria Terrorizmus Zöld gazdaság

Hiába a terrorfenyegetettség, a bécsiek biztonságban érzik magukat

Vámosi Ágoston
Vámosi Ágoston

Sokat számít a stabil bevétel a biztonságérzet szempontjából – mondta a Privátbankárnak Bécs városi tanácsosa, Peter Kraus. A bécsiek 20 kilométeres strandon pihenhetnek a Duna partján, és az óriási P+R-parkolók, valamint a megbízható HÉV-hálózat miatt kevesen mennek autóval a városba.

Közel 30 százalékkal emeli a bécsi városvezetés az éves tömegközlekedési bérlet árát, ez pedig gazdasági kockázatot jelent – mondta Bécs városi tanácsosa, Peter Kraus a Privátbankárnak. Hozzátette: nem ért egyet a lépéssel, szerinte a város költségvetéséből kellene finanszírozni például az 5-ös metró építését, nem a közlekedők pénzéből. 

„Az éves bérletek vásárlásából származó bevétel 48 százalékkal nőtt a 2012-es bevezetése óta. Az olcsó bérlet tehát óriási gazdasági siker a bécsi tömegközlekedésnek. Jövőre több mint 100 euróval emelik az árát, ami gazdasági kockázatot jelent: az emberek el fognak kezdeni számolgatni, továbbra is megéri-e megvenni, ezáltal csökkenhet a bevétel” – mondta Kraus.

Hatalmas parkolók, 20 kilométeres strand

Bécs egyenlege már most is rosszul néz ki: idén 3,8 milliárd euróval, azaz jelenlegi árfolyamon 1478 milliárd forinttal nőhet a város költségvetési hiánya. „A legnagyobb probléma, hogy továbbra is érezzük a közel 100 százalékos orosz gáz- és olajfüggőség gazdasági hatásait. Hatással van az árakra, az inflációra, a gazdasági teljesítményre: alapvetően ez okozza a hiányt” – mondta a politikus.

A beruházásokon azonban nem spóroltak: a metróépítések mellett óriási P+R-parkolókat építettek a helyi HÉV, az S-Bahn vonalán; egy átlagos parkolóban 1000-1500 autó fér el. Ez azt jelenti, hogy a Budapesten óriásinak számító kelenföldi parkoló Bécsben nem lógna ki a sorból. 

A bécsi HÉV- (S-Bahn-) hálózat megbízható és megfizethető, ezért sokan nem autóval közlekednek
Fotó: Depositphotos
Fotó: Depositphotos

Kraus elmondta: nagyon tetszik neki, hogy Pesten lezárják az autók elől az alsó rakpartot, ilyet nem látott Bécsben. Az osztrák fővárosban azonban 20 kilométer hosszú strand van a Duna partján, amit évtizedek óta használhatnak a lakók. Hőség idején pedig nem csak a strandon tudnak lehűlni: a Hőség Akcióterv keterében az önkormányzat árnyékolókat osztogat a lakóknak, amit az ablakaik külső részére helyezhetnek fel.

Idejében megfogják a terroristákat

Tavaly, a több százezer embert vonzó Taylor Swift-koncertek lemondása után ismét napirendre került a város terrorfenyegetettsége. Ugyan Bécs elveszítette az első helyet a világ legélhetőbb városainak listáján, de Kraus szerint az emberek szubjektív biztonságérzete magas, sőt, kicsit még javult is az elmúlt években.

„A biztonságérzet nem kizárólag a bűnözési rátán múlik. Ha az embereknek van stabil bevétele, munkája, a gyerekek tudnak közeli óvodába, iskolába járni, akkor biztonságban érzik magukat” – mondta Kraus.

A teljes interjút a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár oldalán olvashatják el.

