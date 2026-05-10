Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Hiába beszélt Trump tűzszünetről, megint lecsaptak az orosz drónok és rakéták

Az elmúlt 24 órában minimum három ember halt meg az orosz támadásokban, és mintegy 150 összecsapás történt a harctéren – közölték vasárnap ukrán tisztségviselők, annak ellenére, hogy Kijev és Moszkva között az Egyesült Államok közvetítésével fegyverszünet lépett életbe.

Donald Trump amerikai elnök pénteken közölte, hogy Oroszország és Ukrajna megállapodott egy háromnapos tűzszünetről május 9-től 11-ig, miután a több mint négy éve tartó háború befejezésére irányuló szélesebb körű békefolyamat megakadt.

Három megyében – Zaporizzsja, Dnyipropetrovszk és Herszon – egy-egy ember meghalt az orosz dróncsapásokban – közölték vasárnap külön-külön jelentéseikben a regionális kormányzók és a rendőrség.

Az északkeleti Harkiv megyében Oleh Szinyehibov katonai kormányzó szerint nyolc ember, köztük két gyermek megsebesült a regionális fővárosra és a közeli településekre mért dróncsapásokban.

Olekszandr Prokugyin kormányzó vasárnap közölte, hogy Herszon megyében szombat kora reggel óta drón- és tüzérségi támadásokban hét ember, köztük egy gyermek is megsebesült.

Az Állami Sürgősségi Szolgálat közlése szerint az orosz erők drónnal támadták meg az egyik mentőautójukat Dnyipropetrovszk megyében, megsebesítve a 23 éves sofőrt.

A kijevi légierő szerint Oroszország az éjszaka folyamán 27 nagy hatótávolságú drónt indított Ukrajna felé, de a légvédelem mindet megsemmisítette.

Oroszország ugyanakkor Ukrajnát vádolta a tűzszünet megsértésével: az orosz védelmi miniszter szokásos napi tájékoztatóján azt állította, hogy az ukránok több mint 1000 alkalommal szegték meg a tűzszünetet, ezeket orosz részről „arányos válaszban részesítették”. Állításuk szerint Ukrajna civil célpontokat támadott több régióban, és orosz katonai állásokat a frontvonalon. Az orosz ellenőrzés alatt álló Herszon régió vezetője két civil sebesültről tett említést.

(MTI)

Több mint félmillió bevándorló várakozik Líbiában, hogy Európába jusson

Több mint félmillió migráns és menekült vár Líbiában arra, hogy Európába jusson – nyilatkozta vasárnap Tánosz Thanos Plevrisz migrációs ügyekért felelős miniszter a görög televíziónak.

Korábban Orbán Viktort támogatta, most már Magyar Péternek udvarol a cseh kormányfő

Andrej Babis örömmel várja az együttműködést Magyar Péter új magyar miniszterelnökkel és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést.

„Moszkva a legrosszabb forgatókönyvre készül” – szombaton elszabadulhat a pokol az orosz-ukrán háborúban?

A szakértő szerint Kijevnek túl csábító lehet a célpont.

Mi lesz ebből? Kemény üzengetés zajlik Moszkva és Kijev között

A tűzszünet előbb ért véget, mint elkezdődött volna.

A brit kormányfő is belebukhat abba, amit pénteken a választók felszolgálnak neki

Még a várakozásoknál is rosszabb lehet az eredmény.

Újra dörögnek a fegyverek a Hormuzi-szorosnál – összeomlik a tűzszünet?

Ütésváltás Irán és Amerika között.

Mélyen orosz területen csapott le Ukrajna

Az ukrán erők újabb csapást mértek egy oroszországi olajipari létesítményre az oroszországi Perm városában, amely 1550 kilométerre van a frontvonaltól – közölte Bródi Róbert, az ukrán drónerők kárpátaljai magyar parancsnoka csütörtökön a Facebookon.

Moszkva szerint Zelenszkij elfelejtett valami fontosat

Adott parancsot vagy nem az ukrán elnök?

Két volt kínai minisztert is kivégezhetnek korrupció miatt

Példát statuál a kínai pártvezetés?

Lett olajtározóba csapódtak be orosz drónok

Két, Oroszországból indított külföldi drón belépett Lettország légterébe, majd becsapódott az ország területén – közölte csütörtök reggel a lett hadsereg.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

