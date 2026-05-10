Hiába beszélt Trump tűzszünetről, megint lecsaptak az orosz drónok és rakéták

Donald Trump amerikai elnök pénteken közölte, hogy Oroszország és Ukrajna megállapodott egy háromnapos tűzszünetről május 9-től 11-ig, miután a több mint négy éve tartó háború befejezésére irányuló szélesebb körű békefolyamat megakadt.

Három megyében – Zaporizzsja, Dnyipropetrovszk és Herszon – egy-egy ember meghalt az orosz dróncsapásokban – közölték vasárnap külön-külön jelentéseikben a regionális kormányzók és a rendőrség.

Az északkeleti Harkiv megyében Oleh Szinyehibov katonai kormányzó szerint nyolc ember, köztük két gyermek megsebesült a regionális fővárosra és a közeli településekre mért dróncsapásokban.

Olekszandr Prokugyin kormányzó vasárnap közölte, hogy Herszon megyében szombat kora reggel óta drón- és tüzérségi támadásokban hét ember, köztük egy gyermek is megsebesült.

Az Állami Sürgősségi Szolgálat közlése szerint az orosz erők drónnal támadták meg az egyik mentőautójukat Dnyipropetrovszk megyében, megsebesítve a 23 éves sofőrt.

A kijevi légierő szerint Oroszország az éjszaka folyamán 27 nagy hatótávolságú drónt indított Ukrajna felé, de a légvédelem mindet megsemmisítette.

Oroszország ugyanakkor Ukrajnát vádolta a tűzszünet megsértésével: az orosz védelmi miniszter szokásos napi tájékoztatóján azt állította, hogy az ukránok több mint 1000 alkalommal szegték meg a tűzszünetet, ezeket orosz részről „arányos válaszban részesítették”. Állításuk szerint Ukrajna civil célpontokat támadott több régióban, és orosz katonai állásokat a frontvonalon. Az orosz ellenőrzés alatt álló Herszon régió vezetője két civil sebesültről tett említést.

(MTI)